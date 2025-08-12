La residencia de las Germanetes dels Pobres abre 10 nuevas plazas para mayores en riesgo de desprotección

La residencia de las Germanetes dels Pobres de Palma ha abierto 10 nuevas plazas residenciales temporales para personas mayores en riesgo de desprotección grave. Lo ha anunciado este martes el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Guillermo Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Estas plazas, ha explicado el también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, van dirigidas a las personas mayores que por determinadas circunstancias sufran situaciones de "abuso económico o violencia familiar grave". Por el momento, ha detallado Sánchez, ya hay dos de esta decena de plazas que están ocupadas.

De este servicio se podrán beneficiar, durante un tiempo máximo de 12 meses, personas mayores de 65 años o de más de 55 con una discapacidad reconocida del 65%, quienes dispondrán de un lugar donde vivir, comer y recibir atención completa.

Estas plazas, ha ahondado el Consell de Mallorca, permiten reaccionar rápidamente y garantizar que, de manera inmediata, dispongan de un entorno protegido, con profesionales que las cuiden y las ayuden a recuperar estabilidad y bienestar. Serán profesionales del IMAS quienes estén pendientes de cada caso para asegurar que la persona recibe la ayuda que necesita. Cuando finalice el tiempo de estancia, se revisará la situación con los servicios sociales que han derivado a la persona para decidir si es necesario prolongar el apoyo o buscar otra solución.

110 nuevas plazas

Con esta medida, ha celebrado Sánchez, ya son 110 las nuevas plazas residenciales las abiertas por el IMAS a lo largo de la presente legislatura, a lo que se suma las obras en diversas residencias. También a la apertura de una línea de ayudas de tres millones de euros dirigida a las residencias de competencia municipal, "una iniciativa pionera que hasta ahora no existía".

Precisamente, el grupo socialista en el Consell de Mallorca advirtió hace unos días que estas ayudas no estaban llegando y que algunos centros municipales presentaban déficits de hasta 800.000 euros. Sánchez, no obstante, ha lamentando que los socialistas "se hayan dado cuenta ahora de las necesidades de las residencias municipales" y ha asegurado que están trabajando para que las ayudas lleguen este mismo mes.