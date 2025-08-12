El PSOE acusa a Govern de falta de inversión con 77 millones menos en 2025 y 350 sin ejecutar

El diputado socialista Carles Bona acusa al Govern del PP de falta de inversión en infraestructuras y servicios, al haber recortado 77 millones en este 2025, que se suman a otros 350 millones que ha dejado sin ejecutar en los dos últimos ejercicios "por falta de gestión".

Bona critica que mientras el presupuesto autonómico de 2025 prevé menos inversión, "el PP decide regalar más de 500 millones en rebajas fiscales para los más ricos". El secretario de Análisis, Prospectiva y Respuesta y diputado del PSIB-PSOE denuncia que "el PP ha vuelto a hacer en 2025 lo mejor que sabe hacer: recortes".

Lo cuantifica en "un 20 % menos en inversiones, lo que supone 77 millones menos", a lo que se añade "lo que dicen que van a ejecutar, pero después realmente no lo hacen". Bona asegura que, en los dos últimos ejercicios económicos, la escasa gestión del PP ha hecho que "uno de cada dos euros se haya quedado en el cajón". El año pasado se dejaron de invertir 185 millones, y en los dos años de legislatura, la falta de inversión supera ya los 350 millones, según Bona.

Esta falta de inversión se ha producido en un contexto en el que el Govern ha dispuesto "del presupuesto de inversiones más elevado de la década". Bona expone que entre 2015 y 2022 se ejecutó, en promedio, cerca del 80 % de las inversiones programadas, incluso en años tan difíciles como en 2020, cuando en plena pandemia se alcanzó el 79 % de la inversión, por encima de la media estatal.

En cambio, Baleares han pasado de liderar la inversión a frenarla: "En 2024, solo se invirtió el 54%, y se han quedado 185 millones en el cajón, pese a ser el año con más crédito, 407 millones", expresa. La consecuencia de esta situación es que "cada vez hay menos centros de salud, menos escuelas y más barrios que se empobrecen", indica Bona.

"Y mientras se recortan servicios, el PP decide regalar 500 millones de euros en rebajas fiscales a las rentas más altas", lamenta el socialista, que advierte de que "cada euro que se deja de invertir hoy, es un futuro más caro para mañana; son menos oportunidades, menos trabajo y menos cohesión social".