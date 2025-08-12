Prohens cree que las pateras de este martes muestran la ruta consolidada y critica al Gobierno: "Nos sentimos insultados"
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que las últimas llegadas de pateras a las costas de Baleares -con más de 200 personas a bordo en un solo día- demuestran que la ruta está consolidada y ha afeado al Gobierno de España su "nula política" en inmigración.
"Ya no sabemos cómo lo tenemos que decir, no sentimos totalmente insultados por parte del PSOE y el Gobierno", ha dicho la líder del Ejecutivo este martes en declaraciones a los medios antes de participarán en el Foro Illa del Rei 2025.
A su criterio, el número de llegadas de migrantes este martes "demuestra que aquello que viene diciendo el Govern es del todo cierto". "Lo reconozca o no el Gobierno", ha apuntado, refiriéndose a que la ruta entre Argelia y las Islas está consolidada.
La presidenta ha lamentado la "nula política" de inmigración del Gobierno central. "Mientras vemos que las otras rutas bajan la de Baleares no hace más que incrementar", ha subrayado Prohens, a la vez que ha reclamado más policías nacionales y guardias civiles.
También ha insistido en su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados y ha advertido que Baleares "no puede seguir con esta situación de descontrol, desprotección, falta de recursos y medios".
Por ello, en septiembre, la presidenta y los cuatro presidentes de los Consells Insulares mantendrán una reunión conjunta en Bruselas con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. "Para decir que somos frontera sur de Europa y que esto no puede continuar así", ha reivindicado.
