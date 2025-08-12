La paciente que atacó a una doctora en Palma entrará en prisión

El tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de prisión a una paciente, que acudió a un centro de salud de Palma y atacó con un bolígrafo a la doctora, para exigirle que le recetara un medicamento tranquilizante.

La sentencia del Supremo no hace más que confirmar la decisión que en su momento acordó la Audiencia de Palma, que castigó con dureza la gravedad de los hechos protagonizados por esta mujer, de 56 años de edad. El ataque, ocurrido el 21 de septiembre de 2021, fue tan grave que movilizó a todo el colectivo médico de Palma, que exigió que se adoptaran más medidas de seguridad para proteger al personal sanitario.

Esta mujer, que será la primera acusada en ingresar en prisión por un incidente cometido en un dispensario médico, se presentó a primera hora de la tarde en el centro de salud de la calle Arquitecto Bennàssar, en Palma. En ese momento la médico de cabecera pasaba consulta. Tenía su despacho en la cuarta planta. De pronto la doctora descubrió que la puerta de su consulta se abría y entraba una mujer enfurecida. La paciente le ordenó que le firmara varias recetas del tranquilizante Lorazepan. La doctora buscó información en el ordenador y comprobó que apenas una semana antes ya le había recetado el mismo medicamento, por lo que le dijo que no le iba a facilitar el fármaco que le pedía.

Según declara probado la sentencia del Supremo, de pronto la paciente se levantó de la silla y empezó a gritarle a la doctora. «Hágame una caja, te voy a matar si no me hace la receta», le señaló a gritos, al tiempo que la amenazaba. A continuación agarró a la médico con fuerza por ambos brazos, cogió un bolígrafo y se lo colocó a la altura del cuello. A continuación hizo fuerza con la punta, mientras seguía amenazando a la médico de cabecera. «Te voy a rajar, te voy a esperar en la puerta del centro, quiero cinco cajas», le indicó, mientras mantenía en todo momento el bolígrafo en el cuello con la intención de hacerle daño si no cumplía con su deseo. Ante estas amenazas la doctora no tuvo más remedio que cumplir con las órdenes de la paciente. Le tramitó la medicación que le estaba reclamando. Mientras rellenaba la receta la acusada estuvo observando la pantalla del ordenador para confirmar que estaba autorizando las recetas que le estaba exigiendo. La mujer, una vez cumplido su objetivo, salió de la consulto. Se dirigió hacia la calle y lo primero que hizo fue buscar una farmacia y comprar los tranquilizantes.

La doctora de inmediato pidió ayuda a sus compañeros, que avisaron a la Policía para denunciar la agresión. Al instante se inició un operativo de búsqueda de la agresora, que no fue localizada hasta horas más tarde. En el momento de la detención portaba encima los medicamentos que había obtenido con las recetas que le autorizó la doctora de cabecera bajo la amenaza de hacerle daño.

La sentencia del Tribunal Supremo también confirma las graves secuelas que padeció la doctora como consecuencia de esta actitud agresiva de la paciente. Desde el aspecto físico la víctima sufrió una contusión en un dedo de la mano izquierda, que tuvo que ser inmovilizado durante un periodo de tiempo hasta que se curó la lesión. También sufrió lesiones en el costado y en el cuello.

Sin embargo, la secuela más grave que sufrió la doctora de cabecera fue a nivel psicológico. Como consecuencia de esta desagradable experiencia la mujer sufrió un grave estado de ansiedad, que para superarlo ha necesitado la ayuda de un psicólogo y de un psiquiatra. Ha tardado meses en aceptar los hechos y superar, a nivel psicológico, una experiencia tan grave como es la agresión durante la jornada laboral a manos de una paciente.

Todos los jueces que han intervenido para analizar este caso han coincidido en la gravedad del ataque perpetrado por la acusada contra la doctora de cabeza. La acusada no se ha conformado con la condena y ha querido llevar su caso ante el Tribunal Supremo, pidiendo una pena menor. Sin embargo, se considera que merece ingresar en prisión.