Organizan un certamen de videos en redes sociales por el Mar Balear: más de 1.000 euros en premios

Los datos reflejados en el informe Mar Balear 2024 de la Fundación Marilles muestran una necesidad de preservar la zona oceánica que compone las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña, además de todo el archipiélago balear. Para ello, la inicativa colaborativa MARE Balear busca acercar la conservación marina al público más joven, mediante el desarrollo de actividades creativas y visuales. Una de ellas es la creación del MARE SEA REEL, el primer certamen de reels (videos en Instagram) por el Mar Balear, cuyo objetivo es observar el paisaje del océano para compartirla en redes sociales y ser parte activa de su conservación.

Cómo apuntarse

Según afirma MARE en una nota de prensa, la inscripción para esta actividad es gratuita y se puede participar hasta con tres reels. Para ello, es necesario completar un formulario de inscripción por cada reel realizado y compartirlos en Instagram bajo el hashtag #BeReelForTheSea. Además, es necesario cumplir con otros requisitos como seguir y etiquetar a @marebalear y a @culturainquiera en la descripción del video, disponer de una cuenta pública durante el desarrollo del concurso e incluir en los reels una historia visual relacionada con el mar que muestre su biodiversidad y vida marina.

Informe Mar Balear 2024 Informe Mar Balear 2024

El jurado estará integrado por Olivia Mandle, embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea; Mar Leza, profesora universitaria especializada en ecosistemas marinos y microplásticos; y Juan Yuste, fundador y CEO de Cultura Inquieta, una de las organizadoras del evento. El premio para el ganador será de 1.000 euros, aunque también se repartirán otros 200 para los 6 reels finalistas, 400 para el que consiga más likes y 4 experiencias de buceo o snorkel para los siguientes 4 videos que estén en el Top 10. La fecha límite para participar es el 1 de septiembre y los ganadores se anunciarán el 30 del mismo mes.

Certamen Audiovisual

Otra de las actividades programadas para septiembre es la sexta edición del Certamen Audiovisual para la Conservación del Mar Balear, también organizada por MARE Balear. El objetivo es presentar una fotografía digital submarina en los espacios del oceáno, o incluso documentando especies y hábitats, ofreciendo información sobre su estado de conservación.

Los participantes pueden presentar un máximo de 20 fotografías digitales relacionadas con el mar Balear, siempre y cuando hayan sido realizadas en los últimos 5 años. Además, se establecen 3 perfiles de participación: los menores de 16 años participan como juvenil, mientras que los mayores pueden presentarse como amateur o expert, según el nivel que tengan.

El jurado estará formado por Emma Cebrián, bióloga marina experta en ecosistemas bientónicos; Ana Palacios, periodista especializada en derechos humanos y medio ambiente; y Merche Llobera, fotógrafa especializada en fotografía submarina y de fauna salvaje. El premio será de 10.000 euros, repartidos en forma de dotación económica y de material subacuático. Además, se otorgarán 6 menciones de honor, de los cuales 3 serán para espacios marinos protegidos, y otros 3 para bahías someras.