La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
Una cuenta de la red social X se queja de que un establecimiento cobró doce euros por colgar unos bolsos en un gancho de la mesa en un restaurante de las islas
Ibiza
La cuenta de X (antes Twitter) @LauraCunei ha compartido una cuenta de un restaurante de Ibiza que incluía doce euros de coste por usar unos percheros. La usuaria detalla en el comentario adjunto a la imagen: "La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta, pero ante su insistencia, aceptamos". Después, en el mismo post se pregunta si este cargo es normal o legal.
La autora del post explica en los comentarios que, cuando ella y sus acompañantes se quejaron por el cobro, el establecimiento les ofreció llevarse el gancho. "Estamos acostumbrados a estos precios en Ibiza […] pero lo del ganchito sí que es alucinante", lamenta.
