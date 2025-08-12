De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca

La imaginación da para mucho y la saturación turística se combate también desde el humor

Saturación de influencers en Mallorca: así los ve un indígena

De la masificación a los ‘influmierdes’: los cinco mapas más locos de Mallorca

De la masificación a los ‘influmierdes’: los cinco mapas más locos de Mallorca / @capdefavaamborelles

Duna Márquez

Palma

¿Cómo conviven los mallorquines con la saturación? ¿Y con los influencers? Quizá es una buena idea indicarles las mejores playas para turistas de la isla, a ver si logramos despistarles para que no vayan a las calas más escondidas o masifiquen las más emblemáticas, como el ‘Caló des Mordor’.

La imaginación da para mucho y en verano las redes se llenan con los mapas más locos de Mallorca, muchos de ellos creados por la cuenta Cap de fava amb orelles.

Repasamos aquí algunos de las mapas más virales publicados en las redes mallorquinas.

El mapa de la masificación

¿De qué color es tu zona? Intenta sobrevivir al verano, si es que no vives de Magaluf, o cerca del aeropuerto, o cerca del Ballermann o cerca de una cala recomendada por tiktokers, o en Sóllerland

El mapa de las playas para turistas

Mallorca es un peligro, al menos según este mapa. Si eres un turista, tu zona segura para bañarte va de Andratx a Llucmajor, el resto es la muerte garantizada: puedes encontrar desde medusas asesinas hasta aguas fecales, pasando por zonas de tiburones o de materiales explosivos.

Otra versión del mapa incluye los peligros del interior de la isla: “Atention tourist! Very dangerous”, advierte.

El mapa de los ‘influmierders’

Un mapa pensado para esos influencers que no saben ni dónde están o que se inventan los nombres de pueblos, playas y montañas.

Noticias relacionadas y más

No cabe nadie más

No cabemos, el mantra que repiten los mallorquines atrapados en los innumerables atascos, en las playas abarrotadas, en las calles de Palma colapsadas de cruceristas…

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
  2. Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
  3. Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
  4. Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
  5. Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
  6. Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente
  7. Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante
  8. Alfonso Riera: “Baleares ha perdido cerca de 5.000 pequeños negocios en 15 años, los políticos no son conscientes de su importancia

Dos cruceros zarparán desde el puerto de Palma para disfrutar del eclipse solar de 2026

Dos cruceros zarparán desde el puerto de Palma para disfrutar del eclipse solar de 2026

De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca

De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca

Los jóvenes de Baleares viven con su padres hasta los 30 años

Los jóvenes de Baleares viven con su padres hasta los 30 años

Organizan un certamen de videos en redes sociales por el Mar Balear: más de 1.000 euros en premios

Organizan un certamen de videos en redes sociales por el Mar Balear: más de 1.000 euros en premios

La embarcación 'Rafael' se traslada al 'taller de mestres d’aixa' para su restauración: "Forma parte del legado histórico de los mallorquines"

La embarcación 'Rafael' se traslada al 'taller de mestres d’aixa' para su restauración: "Forma parte del legado histórico de los mallorquines"

El PSOE acusa a Govern de falta de inversión con 77 millones menos en 2025 y 350 sin ejecutar

El PSOE acusa a Govern de falta de inversión con 77 millones menos en 2025 y 350 sin ejecutar

El director de IB3 garantiza a la Obra Cultural Balear que toda la programación seguirá siendo en catalán

El director de IB3 garantiza a la Obra Cultural Balear que toda la programación seguirá siendo en catalán

La residencia de las Germanetes dels Pobres abre 10 nuevas plazas para mayores en riesgo de desprotección

La residencia de las Germanetes dels Pobres abre 10 nuevas plazas para mayores en riesgo de desprotección
Tracking Pixel Contents