De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca

¿Cómo conviven los mallorquines con la saturación? ¿Y con los influencers? Quizá es una buena idea indicarles las mejores playas para turistas de la isla, a ver si logramos despistarles para que no vayan a las calas más escondidas o masifiquen las más emblemáticas, como el ‘Caló des Mordor’.

La imaginación da para mucho y en verano las redes se llenan con los mapas más locos de Mallorca, muchos de ellos creados por la cuenta Cap de fava amb orelles.

Repasamos aquí algunos de las mapas más virales publicados en las redes mallorquinas.

El mapa de la masificación

¿De qué color es tu zona? Intenta sobrevivir al verano, si es que no vives de Magaluf, o cerca del aeropuerto, o cerca del Ballermann o cerca de una cala recomendada por tiktokers, o en Sóllerland…

El mapa de las playas para turistas

Mallorca es un peligro, al menos según este mapa. Si eres un turista, tu zona segura para bañarte va de Andratx a Llucmajor, el resto es la muerte garantizada: puedes encontrar desde medusas asesinas hasta aguas fecales, pasando por zonas de tiburones o de materiales explosivos.

Otra versión del mapa incluye los peligros del interior de la isla: “Atention tourist! Very dangerous”, advierte.

El mapa de los ‘influmierders’

Un mapa pensado para esos influencers que no saben ni dónde están o que se inventan los nombres de pueblos, playas y montañas.

No cabe nadie más

No cabemos, el mantra que repiten los mallorquines atrapados en los innumerables atascos, en las playas abarrotadas, en las calles de Palma colapsadas de cruceristas…