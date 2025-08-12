De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
La imaginación da para mucho y la saturación turística se combate también desde el humor
Saturación de influencers en Mallorca: así los ve un indígena
¿Cómo conviven los mallorquines con la saturación? ¿Y con los influencers? Quizá es una buena idea indicarles las mejores playas para turistas de la isla, a ver si logramos despistarles para que no vayan a las calas más escondidas o masifiquen las más emblemáticas, como el ‘Caló des Mordor’.
La imaginación da para mucho y en verano las redes se llenan con los mapas más locos de Mallorca, muchos de ellos creados por la cuenta Cap de fava amb orelles.
Repasamos aquí algunos de las mapas más virales publicados en las redes mallorquinas.
El mapa de la masificación
¿De qué color es tu zona? Intenta sobrevivir al verano, si es que no vives de Magaluf, o cerca del aeropuerto, o cerca del Ballermann o cerca de una cala recomendada por tiktokers, o en Sóllerland…
El mapa de las playas para turistas
Mallorca es un peligro, al menos según este mapa. Si eres un turista, tu zona segura para bañarte va de Andratx a Llucmajor, el resto es la muerte garantizada: puedes encontrar desde medusas asesinas hasta aguas fecales, pasando por zonas de tiburones o de materiales explosivos.
Otra versión del mapa incluye los peligros del interior de la isla: “Atention tourist! Very dangerous”, advierte.
El mapa de los ‘influmierders’
Un mapa pensado para esos influencers que no saben ni dónde están o que se inventan los nombres de pueblos, playas y montañas.
No cabe nadie más
No cabemos, el mantra que repiten los mallorquines atrapados en los innumerables atascos, en las playas abarrotadas, en las calles de Palma colapsadas de cruceristas…
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente
- Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante
- Alfonso Riera: “Baleares ha perdido cerca de 5.000 pequeños negocios en 15 años, los políticos no son conscientes de su importancia