Los jóvenes de Baleares viven con su padres hasta los 30 años.

Más de la mitad de los jóvenes de Baleares (57%) viven aún con sus padres y la emancipación residencial no suele llegar hasta después de los 30 años, según un estudio desarrollado por el Institut Balear de la Joventut (IBJOVE). Este informe se centra en la franja de edad de entre 15 y 29 años que representa el 16,5% de la población de las islas (194.153 personas), llegando al 23,5% (276.231) si se incluyen los jóvenes de hasta 34 años.

Igualmente, los datos ofrecidos por el IBJOVE señalan que el 39,6% de los jóvenes dedica entre 1 y 3 horas a Internet durante el fin de semana. El 15,1% dedica más de 6 horas. En esta línea, la consellería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha afirmado este martes en una nota de prensa que “estos datos no son sólo números, son las vidas de nuestros jóvenes”, en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado cada 12 de agosto.

El IBJOVE y la consellería han querido conmemorar este día, instaurado por las Naciones Unidas en 1999, presentando datos actuales de la juventud de Baleares con tal de “generar un espacio de reflexión y diálogo con los jóvenes, entidades e instituciones”.

“La Encuesta y el Anuario de la Juventud de las Islas Baleares nos permiten escuchar a la población jóven con voz propia y actuar para que sus aspiraciones se conviertan en realidad”, afirma Sandra Fernández, consellera de Asuntos Sociales y Familias. Asimismo, esta panorámica de datos de los adolescentes quiere “visibilizar las necesidades, intereses y retos de los jóvenes, y poner a disposición herramientas tangibles para inspirar políticas efectivas”, han destacado desde la consellería.