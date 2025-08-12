Jaume Font, autor de 'Tutor por sorpresa': "La realidad escolar es más dura de lo que muestro en mis cómics"

"Lo admiraba tanto que quería ser dibujante de cómics" o "Era un crack, un gran profesor, yo de pequeño quería ser como él" son solo algunos de los entrañables comentarios de los exalumnos de la extraescolar de manga de Jaume Font Rosselló (Bunyola, 1987). Este profesor de escuela y dibujante mallorquín es el creador de la popular cuenta de Instagram 'Tutor por sorpresa', donde ilustra la realidad escolar a través de tiras cómicas, que ya cuenta con más de cincuenta mil seguidores.

Sus viñetas retratan las trastadas de sus alumnos, personificadas en el travieso Luisito, las surrealistas conversaciones entre un tutor y los padres de los niños, donde se humoriza sobre la falta de límites y reglas en casa, o la frustración de Jaume porque sus alumnos no conozcan Star Wars o El Señor de los Anillos, algunas de sus grandes pasiones.

Viñeta de Jaume Font dedicada al Diario de Mallorca. / Jaume Font

"Abrí la cuenta en 2020, durante la pandemia, después de que se me concediera una tutoría sorpresivamente. Estaba muy contento, hasta que me di cuenta de los dolores de cabeza que me esperaban", explica Jaume Font, quien añade que decidió hacer "pequeñas tiras cómicas sobre esa experiencia". Esa misma noche vio la película 'Princesa por sorpresa y fue entonces cuando la bombilla se le iluminó: el nombre ya estaba decidido.

El bunyolí explica que "la gente se siente identificada y le gusta", pero admite que "la realidad escolar es más dura de lo que muestro en mis cómics". En ese sentido, explica: "Una amiga lloró al ver mis viñetas y me confesó que, a pesar de todo, las encuentra edulcoradas".

Jaume Font destaca el valor del noveno arte como herramienta educativa: "Quiero que mis cómics se usen en las escuelas como una herramienta contra el bullying". El dibujante señala que ya comparte fragmentos de sus obras con sus alumnos "para que vean que está mal".

Font, que evita las polémicas, comenta: "Intento ser muy neutral". El único momento en que se generó controversia fue cuando creó una tira cómica ironizando sobre cómo una madre le pedía al profesor que su hijo pudiera hacer el examen de catalán en castellano: "En la sección de comentarios se dijo de todo; podría hacerse un serie de tiras cómicas con todo lo que se escribió".

Para el mallorquín, el noveno arte sigue siendo un hobby: "Aunque el libro de 'Tutor por sorpresa' se ha vendido bien, sé que no da para vivir, por lo que compagino mi trabajo como docente con esto". Sin embargo, este hobby le exige mucho esfuerzo: "No tengo las vacaciones típicas de un profesor, me levanto a las 6:30 de la mañana y hasta las 12:30 dibujo. Ahora estoy terminando 'La Saga del 99'' y me han puesto una fecha límite que quiero cumplir".

'La Saga del 99' es una historia basada en hechos reales que retrata la dura experiencia de abusos escolares que sufrió el propio Font durante su etapa en primaria: "Es cierto que hay personajes inventados, pero la gran mayoría de los sucesos son reales". Sin embargo, Font aclara que no quería ser "catastrofista" y que en el cómic siempre muestra "la otra cara de la moneda, la del buen docente".

Inicios de la pasión

La pasión por el cómic de Font nació de la mano del maestro Ibañez, como en el caso de la gran mayoría de jóvenes nacidos en este país: "Mi padre me traía cómics de Mortadelo y Filemón". Más tarde descubrió Bola de Drac, y todo empezó a rodar. La influencia de la serie de Akira Toriyama se nota de sobras en los personajes de la portada de su primer cómic Accelion Rebirth, los cuales recuerdan ipso facto al carismático Son Goku y su pandilla

Font empezó a estudiar Bachillerato artístico en un instituto con la intención de convertirse en dibujante profesional. Sin embargo, al apuntarse al grado de ilustración, la realidad le dio una bofetada y "quedó desencantado": "Mallorca está muy limitada para todo lo que quería conseguir, de la industria del cómic no se puede vivir aquí".

Font abandonó el grado para estudiar Magisterio; no obstante, nunca dejó de lado su pasión por el cómic y comenzó a impartir la extraescolar de manga en la escuela de Bunyola mientras cursaba la carrera: "Sigo dibujando cómics porque me lo paso bien. Si has de estar pendiente de la demanda del público, te vuelves un esclavo".

En 2020, comenzó con 'Tutor por Sorpresa': "Los inicios, obviamente, fueron lentos, llegué a acumular 2.000 seguidores en dos años". La primera gran subida llegó con una viñeta: "Hice una sobre cómo los niños copiaban las pruebas del Juego del Calamar, lo que preocupaba a la gente, y la Guardia Civil de un municipio la publicó. Esto creció y apareció en todos los sitios". Font explica que se dio cuenta del impacto de la publicación cuando su abuela le llamó: "Me dijo que estaba saliendo un dibujo mío en la tele".

El otro gran impacto llegó gracias a las colaboraciones con otras cuentas de Instagram educativas, como Maestra de Pueblo: "Ahora tengo muchos seguidores y he llegado hasta Latinoamérica, desde donde tengo una gran cantidad de visitas".