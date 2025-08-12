Una familiar de un fallecido esperando la ayuda para la dependencia: “Es doloroso recibir una carta diciendo que te dan una ayuda y que la persona ya esté muerta”

La concesión de una ayuda económica o prestación no siempre es una buena noticia. Cuando llega a destiempo, especialmente cuando la persona solicitante ya ha fallecido, se convierte en un mazazo para su entorno. “No es una buena noticia que te concedan una ayuda y la persona ya esté muerta”, sentencia una vecina de Palma de forma rotunda.

Su hermano falleció a mediados de mayo de este año en la isla. Dos meses después, en julio, le notificaron la resolución de la consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear en la que se aprobaba el programa individual de atención y se le concedía una prestación económica debido a su situación de dependencia. Un año antes, había iniciado los trámites para solicitar la ayuda.

“Este no es un caso único, ocurre otras muchas veces. Las ayudas por dependencia llegan tarde, cuando el solicitante ya ha fallecido”, asegura la mujer, quien se queja de que, encima, las familias tengan que recibir a destiempo las comunicaciones de la administración.

“Es doloroso recibir una carta diciendo que te dan una ayuda por dependencia y que la persona ya esté muerta. Realmente, es un proceso doloroso”, hace hincapié la ciudadana.

“Más vale que no llegue nada; para la familia que empieza el duelo esto la acaba hundiendo”, se lamenta. “Imagínate que esta carta que me han notificado le hubiera llegado a mi madre, con la pérdida reciente de un hijo. Te acabas desmoronando”, insiste.

“Creo que mucha gente preferiría no cobrar nada antes que recibir esta carta a destiempo”, reconoce la mujer.

Esta vecina de Palma, que ha trabajado más de 30 años como funcionaria, se queja de que la conselleria de Familias y Asuntos Sociales remita comunicaciones cuando la persona solicitante ya ha perecido. “Deberían tener un protocolo y enterarse antes de los óbitos. No creo que sea tan difícil cruzar los datos con otras administraciones y hacer comprobaciones”, detalla.

Días atrás, acudió a las dependencias de Asuntos Sociales para informar de que su hermano había fallecido hacía más de dos meses. “Le pregunté a la chica que me atendió si tenían un protocolo para saber los óbitos y me dijo que no. La administración no tiene ningún sentido de la responsabilidad”, critica la afectada.

Falta de humanidad

“Las administraciones no tienen finura o respeto hacia el ciudadano. Que a alguien le llegue una prestación cuando ya ha fallecido es de una falta de humanidad absoluta”, reitera.

“Precisamente, Asuntos Sociales tendría que mirar aún más por la ciudadanía. En estos casos, aparte de que la administración pague o no pague, debería tener humanidad. Antes, estas cosas se miraban mucho. El trato personal y cercano al ciudadano se cuidaba en la administración”, recuerda.

Su hermano solicitó el reconocimiento de la situación de dependencia a primeros de junio de 2024. Nueve meses más tarde, en marzo de 2025, se dictó una resolución por la cual se le reconocía la dependencia con el grado dos. Posteriormente, se emitió una propuesta de programa individual de atención y la prestación económica vinculada al servicio, en este caso, a una residencia privada mixta de Palma donde estaba ingresado por sus problemas de movilidad. La Conselleria reconoció el derecho a recibir una prestación de unos 370 euros al mes. Cuando la familia recibió la resolución, el solicitante ya había muerto hacía dos meses.

Ante esta situación, piden que mejore la comunicación. “Incluso podrían enviar una carta en otro tono, diciendo que conocen el fallecimiento de la persona, pero que informan de que se le había concedido la ayuda en tal fecha”.

En una entrevista de abril, la directora general de Atención a la Dependencia, Maria Castro, reconoció que se incumplían los plazos marcados por la ley, ya que la espera media en el sistema de dependencia desde que haces la solicitud hasta que te asignan un recurso en el programa individual de atención son más de ocho meses, cuando el máximo que marca la ley son seis. Luego, hay que añadir la espera hasta que empiezas a beneficiarte del recurso asignado. La prestación económica es el recurso que más rápido llega al usuario. En este caso, no llegó a tiempo.