Las enfermeras de Baleares defienden la nueva Ley Antitabaco: "La salud no es negociable"

Las enfermeras de Baleares han salido al paso de la polémica generada por la Conselleria de Salud respecto al borrador de la nueva Ley Antitabaco, posicionándose claramente a favor de las prohibiciones. Mientras que el Govern prefiere la adhesión voluntaria de los establecimientos a "Espacios sin humo", el Sindicato de Enfermería SATSE y el Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares (COIBA) consideran que la protección de la salud pública debe ser la prioridad.

La controversia ha surgido tras las declaraciones de la Conselleria de Manuela García, que, si bien asegura compartir la meta de reducir el consumo de tabaco, ha expresado su escepticismo sobre la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La administración autonómica argumenta que "la mejor solución no es la prohibición", sino fomentar políticas de prevención y deshabituación. Esta postura, que se alinea con el sector de la hostelería, ha sido percibida por algunas voces de las islas como una falta de compromiso con una medida de salud pública avalada por la evidencia científica.

"Apoyamos las medidas que acaben con el fumador pasivo"

Desde SATSE Baleares han sido contundentes en su valoración al subrayar que su organización "es favorable a cualquier medida que contribuya a disminuir o erradicar el consumo del tabaco". El sindicato destaca que el tabaquismo es una de las principales causas de "múltiples enfermedades crónicas" y genera un "gasto elevadísimo en el sistema sanitario público".

Una de las principales preocupaciones del colectivo sanitario es la figura del fumador pasivo. En este sentido, desde SATSE afirman que apoyan "las medidas que acaben con el fumador pasivo o involuntario, como el de las terrazas que sufre el humo del tabaco de los fumadores/as, y que es de sobra conocido que también afecta a la salud". La organización enfatiza que las decisiones sobre políticas de salud pública deben basarse en la "opinión de los expertos", no en la de otros sectores económicos.

Por su parte, Milagros Figueroa, coordinadora de la Comisión de Cuidados Respiratorios del COIBA, ha añadido un matiz al debate. Si bien coincide con la Conselleria en la "necesidad de fomentar políticas centradas en la prevención y la educación contra el tabaquismo", también subraya la importancia de las prohibiciones.

Figueroa considera que, aunque prohibir fumar en terrazas no haga que los fumadores dejen el hábito, "sí que tendría un impacto positivo en el resto de la población no fumadora, especialmente en los grupos más vulnerables, como los niños". El Colegio defiende que es vital "seguir avanzando para lograr cada vez más espacios libres de humo" y que estas medidas, además de proteger a los no fumadores, "contribuyen a concienciar a las personas fumadoras, que están cada vez más dispuestas a respetar los espacios públicos sin humo".

Un hombre fuma en presencia de un niño en la terraza de un restaurante. / Manu Mielniezuk

La hostelería

La Conselleria de Salud no está sola en su postura. El presidente de Restauración CAEB, Juan Miguel Ferrer, ha calificado la prohibición de fumar en terrazas como "desproporcionada" y ha defendido que estos espacios han logrado una "buena convivencia" entre fumadores y no fumadores. Ferrer también ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo en el turismo, un sector clave en Baleares.

Una encuesta realizada por la consultora 40dB para Hostelería de España respalda, en parte, esta visión. Según la consulta, casi el 70% de los españoles considera que las campañas de sensibilización son más efectivas que las prohibiciones. Además, más del 85% de los encuestados cree que los fumadores seguirán fumando en las inmediaciones de los establecimientos, lo que podría generar nuevos problemas de convivencia.

Un futuro con menos humo, pero con puntos de vista divididos

El borrador de la nueva Ley Antitabaco, impulsado por el Ministerio de Sanidad, busca reducir el consumo en un 1-2 % y generar un ahorro de hasta 200 millones de euros anuales en el sistema sanitario. La normativa contempla medidas como la equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional, la prohibición de los vapeadores de un solo uso y el empaquetado neutro.

La discusión actual en Baleares evidencia una clara división de opiniones entre los actores implicados. Mientras que las organizaciones de enfermeras exigen una aplicación estricta de la ley para proteger la salud de toda la población, la Conselleria de Salud prefiere un enfoque más gradual y menos restrictivo, confiando en la colaboración voluntaria y en la educación.