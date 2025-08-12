La embarcación Rafael se traslada al taller de mestres d’aixa para su restauración: "Forma parte del legado histórico de los mallorquines"

"Hay que preservar esta embarcación que forma parte del legado histórico de los mallorquines". El Consell de Mallorca ha extraído hoy del agua la embarcación Rafael y la ha trasladado al taller de mestres d’aixa, ubicado en Son Bonet (Marratxí), donde será sometida a un plan de restauración que durará aproximadamente un año y que consistirá en la revisión completa de la barca de bou tradicional mallorquina.

El acto de izada de la embarcación ha tenido lugar en las instalaciones de los Servicios Técnicos Portuarios y ha contado con la asistencia del vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, que ha estado acompañado del coordinador de la Unidad de Patrimonio Marítimo, Bernat Oliver. También ha presenciado la izada Michael Curel, compañera del anterior propietario Joan Santolaria.

Los trabajos de maniobra se han llevado a cabo durante toda la mañana en el puerto de Palma, donde la barca, tipo llaüt, permanecía amarrada desde el pasado 11 de junio, cuando atracó procedente de Palamós. Las tareas han consistido en el izado y extracción del agua de la embarcación. Posteriormente, se ha transportado en un camión de grandes dimensiones hasta el taller de mestres d’aixa.

110 años de historia

La embarcación Rafael es una barca de pesca tradicional con más de 110 años de historia, que se encuentra en buenas condiciones de navegabilidad. No obstante, el Departamento de Medio Ambiente prevé llevar a cabo un plan de restauración, que consistirá en una revisión completa y cuidadosa del estado de conservación y la renovación de aquellos elementos deteriorados, siguiendo las técnicas de los mestres d’aixa.

De acuerdo con el plan de restauración previsto, en principio se retirará toda la pintura y se revisarán la tablazón y las cuadernas. En el caso de que hubiera que sustituir alguna pieza de la barca, se hará de acuerdo con la tradición, técnica y material del taller de mestres d’aixa. Los cabos de jarcia y maniobra se harán nuevos, al igual que la motonería. El motor también se revisará a fondo así como el palo mayor, el botalón y las velas. Durante su estancia en el taller, el Rafael será visitado, principalmente por escolares, que podrán conocer de primera mano la importancia patrimonial y cultural de esta embarcación.

El Rafael es una barca de bou de las llamadas de primera generación. Fue construida para pescar a vela, solo con la fuerza del viento como propulsión. Con 12,90 metros de eslora, 4,40 metros de manga y 1,33 metros de puntal fue construida con maderas de encina y olivo para las cuadernas y forrada con pino; y tiene una capacidad para 25 pasajeros. El Consell y la actual propiedad de la barca Rafael han firmado un convenio de colaboración, por el que se concreta la cesión gratuita de uso temporal de la embarcación hasta la finalización del proceso de compra por parte de la institución insular.

"Legado histórico"

Por su parte, el consejero Bestard ha explicado que la barca «será sometida a una intervención rigurosa, de acuerdo con lo que marca la Ley de patrimonio histórico para aquellos elementos que disponen de la máxima protección» con la finalidad, ha explicado, «de garantizar la preservación de esta embarcación de alto valor patrimonial, que ya forma parte del legado histórico y marítimo de todos los mallorquines».

«El Rafael se construyó en los astilleros Llompart de Palma hace 110 años y ahora, con su vuelta a la isla, el Consell recupera este patrimonio marítimo que será de todos los mallorquines», expresa Bestard.