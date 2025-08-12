Dos cruceros zarparán desde el puerto de Palma para disfrutar del eclipse solar de 2026

Un mercado tan fiel a Mallorca como el alemán no puede perderse la oportunidad de disfrutar del eclipse solar de 2026 desde su isla favorita. Con motivo del extraordinario fenómeno que se se podrá contemplar dentro justo de un año, el próximo 12 de agosto, AIDA Cruises, compañía habitual en el puerto de Palma, ha organizado una programación especial para "experimentar la fascinante maravilla natural" que oscurecerá el cielo de repente. Se podrá disfrutar del espectáculo de minuto y medio con navieras como la germana, con dos de sus cruceros habituales en la isla que zarparán desde Ciutat en esas fechas sagradas para el astroturismo. A bordo de uno de sus barcos, el Aida Stella, se podrá seguir el espectáculo cósmico con la luna de protagonista desde el mismo puerto palmesano: desde una suite por 3.900 euros por pasajero.

Imagen de los fases del eclipse que se observará desde Mallorca con gran precisión. / DM

No se ha visto un eclipse total de sol como el del próximo año en España año desde 1905, como contó Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, asociación con más de 200 socios en la isla. Será el único territorio habitado donde se podrá observar y Mallorca se convertirá en un lugar excepcional para contemplarlo minutos antes de la puesta de sol, entre las 20.31 horas y las 20.33 exactamente. El turismo astronómico ha desatado una verdadera locura en la isla por conseguir los alojamientos más exclusivos para disfrutar e inmortalizar el momento en imágenes únicas con una antelación nunca vista a la hora de hacer reservas con hasta tres años antes desde diversos rincones del mundo. Y su visión desde el mar Mediterráneo será otro lujo del que podrán disfrutar los pasajeros a bordo de los barcos de AIDA.

Reservas desde julio de 2024

Desde cinco buques de la naviera alemana, perteneciente al grupo estadounidense Carnival, se podrá contemplar el eclipse solar. Las reservas se pusieron en marcha en julio del año pasado. Navegarán por el Mediterráneo, Europa occidental e Islandia, informan desde Aida. Los pasajeros a bordo del Aida Cosma podrán contemplar el fenómeno en medio del mar y los que viajen en el Aida Stella desde el mismo puerto palmesano.

El 'Aida Cosma’ atracado en el puerto de Palma en una imagen de archivo. / Manuel R. Aguilera

Los dos cruceros zarparán desde Palma. El Aida Cosma, construido en 2021, con 2.732 camarotes con capacidad para 5.200 pasajeros y 1.433 tripulantes y 20 cubiertas, viajará del 8 al 15 de agosto desde Mallorca a Córcega, La Spezia, Ibiza y Barcelona. El 12 de agosto durante el eclipse estará de camino de La Spezia a la capital ibicenca.

El 12 de agosto durante el eclipse el 'Aida Cosma' estará de camino de La Spezia hacia Ibiza

Por su parte, el Aida Stella saldrá desde Mallorca rumbo a Ibiza para seguir a Valencia, Menorca, Córcega, Cerdeña, Livorno y Cannes del 9 al 20 de agosto y volverá a hacer escala en el puerto de Palma para el eclipse el día 12. En este barco construido en 2013 para albergar a 2.700 pasajeros y 620 tripulantes en 1.097 camarotes se oferta la travesía desde 1.665 euros por persona. El crucero asciende a 3.900 euros en suite en esta travesía de once días.

Un tercer barco, el Aida Sol, que zarpará de Hamburgo el 7 de agosto para hacer un crucero por el Canal de la Mancha y el Golfo del Vizcaya siguiendo el fenómeno, pasará el día del eclipse en Gijón, señalan desde Aida. Y el Aida Luna y el Aida Bella estarán el 12 de agosto en la capital islandesa, Reikiavik.

"Experimente la fascinante maravilla natural de un eclipse solar con AIDA. Disfrute de una vista ininterrumpida del espectáculo cósmico mientras la luna se mueve frente al sol, sumiendo el cielo en una misteriosa oscuridad", oferta la naviera sus cruceros para el eclipse. Ya en la pasada feria turística de Berlín, la ITB la compañía alemana promocionó estas travesías especiales.

133 días de crucero

AIDA, que se presenta como una naviera pionera en cruceros sostenibles por la utilización de gas natural licuado (GNL) en sus buques, también despliega su flota para disfrutar de otros fenómenos naturales en 2026 como las perseidas o las auroras boreales.

Por lo que respecta a este año a partir del 10 de noviembre el Aida Diva emprenderá su primer crucero mundial con una duración de 133 días. Será el más largo en la historia de la compañía. Saldrá de Hamburgo para recorrer cinco continentes y 27 países en un itinerario que incluye las costas este y oeste de EE UU y Japón. Cruzará el ecuador dos veces y pasará la Nochevieja en Hawái.