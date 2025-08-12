Cierre de temporada marcado por el deporte y la participación social

La Asociación Inclusión en Movimiento (AIM) ha concluido una intensa temporada de actividades que ha combinado deporte, viajes, convivencia y formación para personas con diversidad funcional. Además, los viajes han jugado un papel clave en el proyecto. Grupos de participantes han podido desplazarse a ciudades como Valencia, Reus, Toledo, Barcelona, Ibiza e incluso Parma (Italia), combinando deporte con ocio, cultura y autonomía personal.