CCOO denuncia "caos y mala gestión" en las listas de interinos de Auxiliar Técnico Educativo y de Técnico de Educación Infantil

CCOO ha denunciado este martes el "caos y la mala gestión" de la Conselleria de Educación y Universidades en la publicación de las listas provisionales de interinos de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y educadores infantiles. La crítica del sindicato llega después de que la propia Conselleria anunciara el lunes que más de 2.000 personas habían participado en las bolsas de trabajo tras comprometerse a "agilizar la adjudicación de plazas" antes del inicio del curso escolar.

Según explica el sindicato, el proceso se ha caracterizado por el desorden y la improvisación. Según detalla, la Conselleria publicó las listas el 8 de agosto sin aviso previo, "con un plazo de reclamación que abarcaba un fin de semana y en plenas vacaciones, dificultando la capacidad de respuesta de los aspirantes". El sindicato recuerda que, después de los errores y retrasos en las listas de interinos docentes, los responsables políticos habían prometido un sistema "más ágil y riguroso", una promesa que, según afirman, no se ha cumplido.

Errores en las listas

El sindicato detalla una serie de errores graves en las listas provisionales. Entre ellos, mencionan la experiencia profesional no reconocida, "a pesar de que se presentó la documentación necesaria", y la existencia de solicitudes que no aparecen en ningún listado, "a pesar de que los aspirantes tienen un justificante telemático". También denuncian "cambios inexplicables en el orden de las listas, generando confusión sobre cuál es la versión válida para reclamar".

Esta situación, explica CCOO, está provocando un "caos absoluto" y una incertidumbre crítica para los profesionales que "no saben dónde trabajarán a partir del 1 de septiembre". Para las educadoras infantiles, el problema es aún más grave, ya que muchas deben estar en los centros al inicio de curso para preparar el periodo de adaptación. En el caso de las que trabajan en escuelas privadas, sostienen que "no podrán cumplir el preaviso de 15 días exigido por la normativa laboral, lo que les acarreará sanciones económicas directas".

Gestión "caótica" de las convocatorias

El sindicato también denuncia la gestión "caótica" de las convocatorias, ya que -explican a este diario- una convocatoria inicial fue anulada en junio sin dar explicaciones, y una nueva se publicó el día 10 de junio, a solo veinte días de terminar el curso escolar.

Ante esta situación, el sindicato insta al conseller de Educación, Antoni Vera, a que "ponga orden y priorice esta convocatoria". CCOO Illes Balears exige la publicación de listas revisadas, correctas y transparentes que permitan adjudicar las plazas "sin más demoras", y que se asuman responsabilidades políticas por la gestión negligente y los perjuicios causados a los profesionales. "Después de meses prometiendo rigor y agilidad, lo que tenemos es retraso, errores y confusión", afirman desde el sindicato.

En contraposición a estas denuncias, la Conselleria informó este lunes en nota de prensa que el proceso de baremación estaba finalizando, con la participación de 1.321 personas para la bolsa de ATE y 751 para la de educadores infantiles. La Conselleria afirmaba que el proceso se enmarca en el "compromiso" de garantizar una educación inclusiva y de calidad, y de agilizar la adjudicación de plazas antes del inicio del curso escolar. Además, destacaba como novedad que a partir de este curso la gestión de los ATE pasaría a ser directa de su departamento, con el objetivo de agilizar los procesos.