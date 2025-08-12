El aeropuerto de Palma no crece en pasajeros en el mejor julio de la historia de Aena

Julio no ha sido un mes histórico en pasajeros para el aeropuerto de Palma. Son Sant Joan mantiene los viajeros del mismo periodo del año pasado, cerca de 4,6 millones, con una caída de una décima, a pesar de que se han registrado más vuelos en la terminal mallorquina y de que Aena celebra este martes cifras de récord en muchos de sus principales terminales en España.

Así las cosas, hasta el séptimo mes el aeropuerto sigue con registros históricos, con más de 19 millones de pasajeros un 1,7 % más y moviendo también mayor volumen de aviones, superando los 140.700 (+1,7 % ).

Cae mercado nacional

El aeropuerto de Palma, el tercero con mayor actividad en España, cerró julio con 4.594.987 pasajeros, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2024. Por su parte, la red de Aena En España finaliza el mes pasado con 32,7 millones de viajeros, un 2,7 % más, y 268.000 aterrizajes y despegues, con un crecimiento del 3,1 %. Estas cifras globales suponen un “récord mensual absoluto, lo que convierte el pasado julio en el mejor mes de la historia” en las terminales españolas, resalta el gestor aeroportuario en una nota de prensa.

Son Sant Joan mantiene registros históricos, con más de 19 millones de pasajeros, un 1,7 % más hasta julio

De acuerdo con la estadística, en el aeropuerto de Palma la mayoría de los usuarios se trasladó en vuelos comerciales, hasta sumar 4.593.473. De ellos, 900.812 se desplazaron a ciudades españolas, donde se constata más la caída de pasajeros (-1,3 %), mientras que 3.692.661 optaron por conexiones internacionales (+0,2 %). En cuanto a movimientos en Son Sant Joan se contabilizan un total de 31.449 aterrizajes y despegues, lo que supone un crecimiento del 0,7 % en relación con el mismo mes de 2024.

Un julio diferente

Comparando los datos registrados este julio y el del año pasado, se vislumbra un cambio de tendencia en Son Sant Joan, puesto que en 2024 aumentaron un 5 % los pasajeros y un 4,5 % los vuelos.

Sin embargo, observando las cifras globales de los siete primeros meses de 2025 sigue el crecimiento en Mallorca, aunque se ralentiza. Entre enero y julio, 19.177.289 millones de pasajeros transitaron por las instalaciones aeroportuarias, un 1,7 % más. Entre despegues y aterrizajes Aena da cuenta de 140.731 operaciones, con un aumento del 1,7 % con respecto a los mismos meses del año

Resto de la red

A nivel estatal, destaca el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 6.170.130 (+0,6 %); el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.540.010 (+2,9 %); Palma, con 4.594.987(-0,1 %); Málaga-Costa del Sol, con 2.866.642 (+7,8 %); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2.106.991 (+5,9 %); Gran Canaria, con 1.286.184 (+6,4 %); Ibiza, con 1.446.589 (+0, 9%), y Valencia, con 1.132.402 (+4,2 %).

Se ha registrado récord absoluto de pasajeros en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga-, Alicante-Elche, Valencia, Bilbao y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna

En cuanto a operaciones, la terminal con más movimientos en julio fue la de Madrid-Barajas, con un total de 37.910 (+0,4 %), Barcelona-El Prat, con 33.660 vuelos (+2,7 %); Palma, con 31.449 (+0,7 %); Málaga, con 19.814 (7,7 %); Ibiza, con 13.232 (1,1%); Alicante-Elche, con 12.829 (+5,7 %) y Gran Canaria, con 11.472 aterrizajes y despegues (+2,1 %).