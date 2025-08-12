Acusan a un empresario de Inca de contrabando por traer puros de Cuba a Mallorca

Hacienda multó con casi 12 mil euros a un conocido empresario de Inca, que recibió en su dirección una caja que contenía 133 puros de máxima calidad, que había adquirido en un viaje a Cuba, acompañado de dos amigos. La Agencia Tributaria le atribuyó esta sanción al considerar que había cometido un acto de contrabando. Sin embargo, el TSJB, en una sentencia que se muestra muy crítica con Hacienda, ha anulado dicha sanción.

Este empresario viajó a la isla caribeña en el año 2020. No existe ninguna ley que prohíba comprar puros en Cuba y traerlos a España. Lo único que está limitado es el número de cigarros, ya que si se pasa de una determinada cantidad, a su llegada España se debe declarar y pagar los correspondientes impuestos, o de lo contrario se considera que se trata de una actuación de contrabando. Se puede regresar a España con un máximo de 50 puros.

En este viaje cada uno de los amigos adquirió puros. No fue una compra única, sino que cada viajero compró un paquete de cigarros.

Después de unos días de visita a la isla caribeña, los amigos regresaron a Baleares. Primero se detuvieron en la isla de Ibiza. Allí fue donde decidieron juntar los cigarros y enviarlos por correo a Palma, ya que la idea era regalárselos a un amigo en común que iba a celebrar su cumpleaños y querían fumar los puros cubanos durante la celebración.

Dicho paquete fue enviado por correo a nombre del empresario de Inca. Antes de que llegara a su destino fue interceptado en la Aduana. Se comprobó el contenido y se llegó a la conclusión de que se estaba pudiendo cometer una infracción de contrabando con material no declarado.

El empresario recogió el paquete y horas después recibió una llamada telefónica que debió asustarle. Se pusieron en contacto con él los agentes de la Unidad de Análisis de Riegos, que le comunicaron, primero, que habían analizado el contenido del paquete y, segundo, que iban a iniciar un expediente sancionador por una infracción de contrabando. El expediente se tramitó y la administración propuso una sanción económica de casi doce mil euros.

El empresario en ningún momento se mostró dispuesto a aceptar los cargos que le imputaba la administración y presentó una serie de alegación. Primero demostró que no había viajado solo a Cuba, sino con dos amigos. Los viajeros aportaron sus pasaportes sellados y los billetes de avión, así como una declaración jurada realizada ante un notario. En estas manifestaciones confirmaban que al llegar a España decidieron juntar los cigarros para enviarlos a Palma y regalárselos a un amigo en común. El empresario sancionado sostenía que nunca existió la intención de ocultar el la compra realizada en Cuba, entre otras cosas porque el tabaco había sido introducido legalmente en España, sin que en ningún momento lo hubieran ocultado al entrar en la aduana.

Si bien el empresario de Inca no consiguió convencer a la Agencia Tributaria, sí lo ha logrado con los jueces que han analizado su caso y han decidido anular la sanción económica. El tribunal ha valorado que en este envío nunca se utilizaron ni domicilio, ni nombres ficticios, y desde el primer momento el empresario reconoció que el género eran puros y que eran suyos.

La sentencia que anula la sanción recuerda no le corresponde al supuesto infractor su inocencia. Al revés, debe ser la administración que demuestre que se ha cometido un acto de contrabando. En este caso los jueces critican que la administración haya justificado esta sanción económica con una argumentación genérica, donde no se detalla en qué momento pudo cometer una infracción tan grave como es el contrabando, y porque razón no se aceptaron las explicaciones que aportó el ciudadano multado para justificar la recepción de estos puros cubanos.

El tribunal recuerda que existen muchas sentencias que indican que es obligación de la administración justificar “de manera específica” la culpabilidad del contribuyente para poder sancionarle y que lo no se permite es aportar únicamente afirmaciones generalizadas.

Se da la circunstancia que el empresario ya tuvo que abonar la sanción económica. El tribunal ordena que se le devuelva el dinero. Además, condena a la administración a que pague las costas del proceso.