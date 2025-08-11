Trabajadoras sociales, un pilar «crucial» en la acogida de migrantes

Cuando la conversación gira en torno a la llegada de personas migrantes a Mallorca, la imagen que a menudo se proyecta es la de los primeros momentos de acogida. Sin embargo, el trabajo «crucial» de las trabajadoras sociales se da sobre todo mucho después, una vez que estas personas ya han echado raíces en la isla. Laura Bosch Torres, vocal de la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares (COTSIB), con dos décadas de experiencia en el ámbito de la inmigración, subraya que la labor de estas expertas se enfoca en la integración a largo plazo, en la regularización y en tejer la red de apoyo social que estas personas necesitan.

Según señala Bosch, el corazón del cometido de las trabajadoras sociales en este ámbito radica en la elaboración de informes para la regularización. Anteriormente conocidos como informes de arraigo, ahora pasarán a denominarse de «esfuerzo de integración». Estos documentos son esenciales para que las personas migrantes demuestren su asentamiento y su voluntad de formar parte de la sociedad mallorquina, en este caso.

La entrevista con la trabajadora social va más allá de un mero trámite burocrático. «Las trabajadoras sociales hacemos una entrevista más social, queremos ver cómo ha estado esta persona, qué le ha pasado durante los años que ha vivido aquí, en qué le podemos ayudar, o si por ejemplo hay algún recurso al que pueda acceder y no tiene información sobre ello», detalla. Así -detalla- se busca entender su proyecto migratorio, si tienen familia en España o planean reagruparla, y se les proporciona información sobre derechos, obligaciones y recursos disponibles, desde clases de alfabetización hasta acceso a la tarjeta sanitaria.

No se dan subsidios a personas en situación irregular, por ley no es posible

Un aspecto destacable que apunta la vocal del COTSIB es que muchos de los migrantes que acuden a ellas ya cuentan con un precontrato de trabajo. «Los empresarios están contratando a personas en situación irregular, porque tienen una capacidad de trabajo que les interesa, y los empresarios tienen una necesidad», afirma. Esto evidencia una realidad en la que la integración laboral es un motor fundamental para estas personas, «que no buscan ayudas económicas, sino la oportunidad de trabajar y progresar», enfatiza.

El padrón: la barrera invisible

Si bien «la voluntad de integración es clara» -destaca-, las personas migrantes se enfrentan a un obstáculo persistente y, en ocasiones -define la trabajadora social- «discriminatorio»: el empadronamiento. «Es la máxima dificultad con la que nos encontramos, porque el precio de la vivienda hace que tengan que vivir en habitaciones alquiladas, realquiladas y con el realquiler se les pone muy difícil el empadronamiento», lamenta.

Además, «les piden más cosas que a los españoles para llevar a cabo este trámite», sentencia Bosch, señalando la inconsistencia en los requisitos entre ayuntamientos y, en ocasiones, el desconocimiento de la normativa por parte de los profesionales encargados del padrón. Un ejemplo claro es la exigencia de autorización del propietario para empadronar a familiares, algo que no se suele pedir a los ciudadanos españoles, incide.

Para mitigar esta barrera, las trabajadoras sociales juegan un papel crucial a través de los «empadronamientos especiales» -sostiene-, ya que como indica la ley, los servicios sociales deben procurar el empadronamiento de las personas. Para ello, verifican la residencia de la persona en el domicilio mediante visitas y gestionan el proceso internamente en el ayuntamiento en cuestión.

Existe una «mitificación» sobre la forma en que los migrantes llegan a España. Laura Bosch desmiente la creencia de que la mayoría lo hace en patera. «La mayoría de personas que atendemos no han venido en una embarcación de este tipo, la gente llega por aeropuerto, o vienen con visado Schengen [en referencia al área de libre circulación que comprende a 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes], si son países que se les pide visado, sino vienen como turistas, y lo que hacen es quedarse ya aquí y no seguir la ruta», aclara.

Actualmente, las nacionalidades que más atienden en servicios sociales son la colombiana y la marroquí, pero especialmente la primera. «Vienen familias enteras, muchos de ellos personas que en su país tenían una vida estable, incluso negocios, y que han llegado a España buscando seguridad ante el recrudecimiento de conflictos internos, como lo que está sucediendo en Cali», manifiesta. Por otro lado -continúa- aunque los marroquíes constituyen la población migrante más asentada en Baleares, «son los que menos acuden a los servicios sociales, ya que suelen contar con sólidas redes familiares y comunitarias que les facilitan la integración y el acceso al empleo».

En cuanto a las edades, tiene claro que predominan las personas en edad laboral, «con una notable presencia de jóvenes marroquíes» y colombianos de entre 35 y 45 años, muchos de ellos con hijos.

Un espacio seguro

La función de estas trabajadoras en los servicios sociales municipales es fundamentalmente la de ser un espacio seguro y confidencial para las personas migrantes, especialmente para aquellos que acaban de llegar y están en una situación de vulnerabilidad. Se les informa sobre la administración como una fuente de información fiable, contrastando las informaciones a menudo contradictorias que circulan en las redes migratorias informales.

Se exploran situaciones familiares, se informa sobre el «duelo migratorio» y se indaga sobre las experiencias vividas en el trayecto. «Siempre hago un itinerario, desde que han salido de su casa hasta que han llegado aquí. Por dónde han pasado, si han estado en otras ciudades, si se han empadronado, si han vivido en casas de familiares, si han estado estudiando y a qué recursos han accedido», explica Bosch. Este enfoque humanitario es clave, y se les deriva a servicios específicos cuando es necesario, como en casos de violencia de género o para solicitar protección internacional por motivos como la persecución por orientación sexual (colectivos LGTBIQ+).

La vocal del COTSIB insiste en la importancia de desmentir la creencia de que se ofrecen ayudas económicas directas a personas en situación irregular. Por ley -sostiene tajante- «esto no es posible». «La única ayuda económica a la que podrían acceder es la Renta Social Garantizada (RESOGA), una ayuda del gobierno para personas con cargas familiares, pero cuyo acceso es complicado y exige requisitos como un año de empadronamiento continuado», puntualiza.

No buscan ayudas económicas, sino la oportunidad de trabajar y progresar

A pesar de la dedicación de las trabajadoras sociales, Bosch subraya una carencia estructural fundamental por parte de la Administración: la falta de un plan estratégico de acogida. «Llevamos 25 años con ley de extranjería y no se ha hecho», critica. Como ejemplo flagrante, destaca la escasez de plazas en las escuelas de adultos para el aprendizaje de la lengua.

Las trabajadoras sociales se esfuerzan por suplir estas carencias, «creando redes y colaborando con otras entidades», manifiesta. Su labor es un testimonio de la resiliencia y la determinación tanto de las personas migrantes como de los profesionales que las acompañan en su camino hacia una vida digna y plena.