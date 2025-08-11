El PSOE acusa al Consell de "asfixiar" a las residencias municipales

El PSOE en el Consell de Mallorca denuncia que las residencias de mayores de gestión municipal "siguen asfixiadas por la falta de gestión" del presidente del IMAS, Guillermo Sánchez. Los socialistas advierten del "malestar" de varios centros de mayores por la "grave situación financiera y de recursos" que atraviesan, con déficits de hasta 800.000 euros que superan la capacidad de los municipios y que "ponen en evidencia la incapacidad" del IMAS para atender de manera eficaz esta competencia esencial.

"La situación de algunas de las residencias de mayores de gestión municipal en Mallorca no mejora. A pesar de que el Consell aprobó una línea de ayuda de 3 millones de euros destinada a paliar el déficit en la gestión de residencias municipales y financiar parcialmente este servicio esencial, las residencias se quejan de que el financiamiento del Consell no llega", lamenta la socialista Sofía Alonso.

Critica la "inacción" de Sánchez en este tema y exige un incremento de esta aportación hasta los 5 millones de euros. "Aunque sea una iniciativa necesaria y con voluntad de continuidad anual, sigue siendo inútil si el IMAS no hace efectiva su transferencia a los ayuntamientos, de modo que si no paga, no hace nada", apunta.

Alonso insiste en que ya advirtió en julio que el IMAS sufre un "caos organizativo" y muestra una "grave dejadez" en la gestión de sus centros, con problemas estructurales, de personal, de infraestructura y de pago de complementos, "que ya se prolongan durante meses".

Además, avisa de que esta situación se suma ahora al incumplimiento de los mecanismos previstos para hacer llegar los recursos aprobados y agrava la emergencia que sufren tanto usuarios como trabajadores, no solo en los centros del IMAS sino también en los centros residenciales municipales.

"Esto demuestra que no basta con subvencionar los déficits: es necesario que el IMAS impulse, sin más dilaciones, un plan claro y concreto para incrementar las plazas disponibles y asumir la gestión de los centros municipales como la administración más adecuada, tal como se aprobó previamente en el Pleno del Consell", destaca.

Por otro lado, los socialistas reclaman que el IMAS asuma de manera efectiva la competencia para gestionar estas residencias y, mientras tanto, agilice las ayudas y su cobro. Alonso también insta a poner en marcha un plan de incremento de plazas que atienda la lista de espera y priorice las situaciones de mayor gravedad: "Este plan debe tener calendario y presupuesto garantizado; no nos valen promesas ni anuncios sin concreción. El señor Sánchez se llena la boca de promesas, pero debe pasar de las palabras a los hechos, ejecutar es imprescindible; que deje de hacer falsas promesas y excusas burocráticas".