Perseidas 2025: cuándo y dónde ver las Lágrimas de San Lorenzo desde Mallorca
Se trata del gran fenómeno astronómico del verano, que cada año alcanzará su punto máximo en la noche del 11 al 12 de agosto
Cada verano, el cielo nos regala uno de los espectáculos astronómicos más esperados: las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo.
En este 2025, este fenómeno alcanzará su punto máximo en la noche del 11 al 12 de agosto y Mallorca será un magnífico escenario para disfrutar del espectáculo, que se producirá solo unos días después que el de la Superluna.
¿Qué son las Perseidas?
Las Perseidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año entre mediados de julio y finales de agosto, con su máximo esplendor este verano en torno al 11 o 12 de agosto. El fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Swift-Tuttle, que deja un rastro de partículas que al entrar en la atmósfera terrestre se desintegran, creando brillantes estelas de luz.
Su nombre proviene de la constelación de Perseo, desde donde parecen irradiar los meteoros, aunque popularmente se les conoce como Lágrimas de San Lorenzo, por coincidir con la festividad del santo, el 10 de agosto.
¿Cuándo ver las Perseidas en 2025?
En 2025, el máximo de actividad de las Perseidas se espera durante la noche del lunes 11 al martes 12 de agosto, aunque también será posible ver meteoros varios días antes y después. Este año, la Luna estará en fase creciente, por lo que su brillo podría dificultar un poco la visibilidad de las estrellas fugaces, pero aún así se prevé un gran número de meteoros por hora —entre 60 y 100 en los momentos de mayor actividad.
Los mejores lugares para ver las Perseidas en Mallorca
Mallorca cuenta con múltiples puntos ideales para observar este espectáculo celeste, alejados de la contaminación lumínica.
Además, durante los días en los que se puede apreciar el fenómero se organizan numerosas actividades en diferentes puntos de la isla, como talleres o salidas con astrónomos para contemplar el fenómeno.
Consejos para disfrutar al máximo de las Lágrimas de San Lorenzo
- Busca un lugar oscuro y elevado, lejos de las luces urbanas.
- No uses el móvil: la luz de la pantalla afecta a tu adaptación a la oscuridad.
- Llega con antelación: tu vista necesita entre 15 y 30 minutos para adaptarse.
- Lleva una esterilla o tumbona para estar cómodo mirando al cielo.
- Consulta el tiempo: cielos despejados son clave para una buena observación.
