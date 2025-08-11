¿Qué es el objeto en llamas que ha sobrevolado Mallorca esta noche?
La imagen del fenómeno fue captada desde varios puntos de la isla y rápidamente identificada por usuarios en redes sociales, que advirtieron que no se trataba de un meteorito
Valentina Raffio
La noche del domingo, en plena observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas, numerosos residentes de Mallorca fueron testigos de un destello inusual en el cielo. Poco antes de la medianoche, una bola de fuego incandescente cruzó el firmamento, visible también desde otras zonas del litoral español como Cádiz, Málaga, Murcia y el sur de Alicante.
Varios vídeos grabados desde la isla muestran cómo el objeto, de gran tamaño y luminosidad, se desintegraba en su trayectoria hacia el Mediterráneo. Muchos de los que lo vieron desde Mallorca comentaron en redes sociales que no parecía un meteorito, sino algo de origen artificial.
Según el astrofísico José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), los primeros análisis indican que se trataba de un fragmento de basura espacial que entró en la atmósfera a casi 30.000 km/h. El objeto se volvió incandescente a unos 118 kilómetros de altitud y sobrevoló parte de la península y Baleares antes de romperse en múltiples piezas.
Un posible fragmento de un cohete chino
Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que se tratara de un satélite, el astrónomo Jonathan McDowell apunta a que podría haber sido la cuarta etapa del cohete chino Jielong-3, lanzado el 8 de agosto y que orbitaba a baja altura. La reentrada habría ocurrido pocos días después del lanzamiento, con un brillo lo suficientemente intenso como para llamar la atención de quienes observaban las Perseidas.
No se sabe aún si el objeto se destruyó completamente o si alguna parte pudo llegar a caer en aguas del Mediterráneo. Los expertos recuerdan que la reentrada de restos espaciales es más frecuente de lo que parece: se calcula que cada semana entra en la atmósfera un objeto equivalente a un coche, y dos veces al año, uno del tamaño de un autobús.
En este caso, la coincidencia con la noche más activa de la lluvia de Perseidas hizo que el fenómeno fuera visto por miles de personas, con Mallorca como uno de los puntos en los que más claramente se apreció.
