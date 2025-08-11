Los médicos de familia apoyan la prohibición de fumar en las terrazas: "La salud no se negocia"

El Instituto Balear de la Medicina de Familia y Comunitaria (IBAMFIC) expresa su "profunda preocupación" por la postura de la consellería de Salud de oponerse a la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes que contempla el anteproyecto de la nueva ley. "Esta medida representa una oportunidad decisiva para proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables: niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas", defienden.

Los médicos de familia explican que el tabaco es el producto que más cáncer provoca en el mundo, mata a la mitad de quienes lo consumen y está directamente relacionado con más de 16 tipos de cáncer. Según datos oficiales, añaden, solo en 2024 el tabaco causó más de 63.000 muertes en España, siendo la primera causa de muerte evitable en el país y a nivel global. "La evidencia científica es contundente: no existe un nivel seguro de exposición al humo, y fumar en espacios abiertos como las terrazas también supone un riesgo real para quienes respiran el humo de manera involuntaria", destacan.

En este sentido, insisten en que la declaración de Espacios sin Humo, impulsada durante la pandemia, fue concebida como una medida provisional a la espera de la reforma legal que ahora se está debatiendo. Además, destacan que la Organización Mundial de la Salud fue incluso más allá, instando a las instituciones a declarar Espacios Libres de Humo y Aerosoles, en un contexto en el que los nuevos productos de nicotina actúan como puerta de entrada al tabaquismo, triplicando las probabilidades de que los menores acaben consumiendo tabaco.

"Renunciar ahora a este paso sería un grave error que dejaría desprotegida a la población. La experiencia internacional demuestra que estas medidas son viables, aceptadas y eficaces, sin perjuicio económico para la hostelería a medio y largo plazo. Allí donde se han implantado, se ha reducido el consumo, se ha protegido a las personas no fumadoras y se ha modificado la percepción social sobre el tabaco", reivindican.

En Baleares, 212 espacios ya se han adherido a la campaña #RespiroLibre impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer, incluidos 60 nuevos parques y plazas de Palma incorporados en junio. lA IBAMFIC lo califica de "avance importante pero insuficiente" si no se recoge de manera vinculante en la nueva ley. "El derecho a la salud está por encima de cualquier otro interés, y las administraciones tienen la obligación legal y moral de garantizarlo", añaden.

"Desde IBAMFIC pedimos a Salud que reconsidere su postura y apoye la prohibición efectiva de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, así como en playas y marquesinas. No se trata de ir contra nadie, sino de proteger a todos: prevenir enfermedades, salvar vidas y avanzar hacia una sociedad más sana. Cada cigarrillo que se enciende en una terraza no solo perjudica a quien lo fuma, sino también a quienes respiran el humo sin haberlo elegido. La salud pública no se negocia", concluyen.