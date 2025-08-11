Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante
Una inspección del Govern detecto además que el mismo establecimiento anunciaba en su carta productos procedentes del huerto ecológico de la finca, pero se comprobó que este no existía
También se ofrecían platos con ingredientes supuestamente de producto local que en realidad no lo eran
El Govern, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, que depende de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha hecho pública la intervención en un agroturismo de Mallorca de un lote de botellas de aceite de oliva por un presunto fraude en el origen del producto y por rellenar las botellas de su restaurante.
El establecimiento comercializaba aceite de oliva virgen como si fuera virgen extra elaborado en la misma finca y originario de Mallorca. Las inspectoras acudieron al establecimiento y comprobaron que las botellas no llevaban la etiqueta numérica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca, distintivo que garantiza que el producto envasado es aceite de oliva virgen extra y que, además, procede exclusivamente de Mallorca. Asimismo, detectaron que el establecimiento rellenaba las botellas de aceite de oliva que se ponían a disposición de los clientes del restaurante, lo que también es una práctica prohibida por la normativa alimentaria. En las diligencias practicadas por la inspección, se constató que el aceite utilizado para rellenar las botellas era un aceite de oliva virgen (no extra) procedente de una almazara de la península.
Por otra parte, durante la inspección también se detectó que el restaurante anunciaba en su carta productos procedentes del huerto ecológico de la finca, pero se comprobó que este no existía. Además, se ofrecían platos con ingredientes supuestamente de producto local, pero que en realidad no lo eran.
El Govern recuerda, una vez más, que los incumplimientos de la normativa vigente pueden conllevar sanciones administrativas. En el caso de las infracciones graves, las sanciones van desde los 3.000 euros hasta los 60.000.
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
- Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares
- Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente
- Alfonso Riera: “Baleares ha perdido cerca de 5.000 pequeños negocios en 15 años, los políticos no son conscientes de su importancia
- El infierno de una joven mallorquina que soñaba con ser mecánica de coches: “Me escupían y me mandaban a fregar”
- La escalada de precios de hoteles y consumo pasa factura este verano en Baleares