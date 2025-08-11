La incidencia del cáncer de pulmón aumenta en Baleares con 693 nuevos casos y 560 muertes en 2024: "La primera causa con diferencia"

La incidencia del cáncer de pulmón ha ido en aumento en Baleares, con 693 nuevos diagnósticos en 2024. Según datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), esta cifra [que incluye 501 hombres y 192 mujeres] en 2023 era de 674 y en 2022, de 648, lo que evidencia una tendencia al alza constante desde 2015, cuando se registraron 543 casos.

El Observatorio refleja que el cáncer de pulmón es, con diferencia, la primera causa de muerte por cáncer en las islas. En 2024, 560 personas fallecieron por esta enfermedad, mientras que 356 personas lo hacían por cáncer colorrectal (el segundo más mortal en el archipiélago ese año). Las muertes afectan a todos los rangos de edad, con 204 decesos en mayores de 75 años, pero también se registraron casos en personas más jóvenes: una muerte entre los 15 y 39 años, cinco entre los 40 y 44, y 24 entre los 45 y 49.

El número de nuevos casos por cáncer de pulmón ascendió en 2024 a 693. / Observatorio AECC

Choque por la nueva Ley Antitabaco

Estos datos han intensificado el debate sobre la nueva Ley Antitabaco. El doctor José Reyes Moreno, director de la AECC en Baleares, ha criticado duramente la postura de la Conselleria de Salud, liderada por Manuela García, que se opone a prohibir fumar en espacios como las terrazas de bares y restaurantes.

En una publicación en la red social X, el doctor Reyes ha recordado este lunes que el tabaco es la causa de miles de muertes en España cada año y ha defendido el uso de datos del Observatorio del Cáncer para evidenciar la gravedad de la situación en Baleares.

Por su parte, recordemos que Salud señaló a este diario que aboga por un enfoque basado en la prevención y la educación, en lugar de la prohibición. Aunque reconocen los peligros del tabaco, prefieren fomentar la creación de “Espacios sin humo” de forma voluntaria, con incentivos fiscales para los establecimientos que se adhieran. Su estrategia se centra en evitar que los jóvenes se inicien en el consumo, ayudar a los fumadores a dejarlo y proteger a los no fumadores.

La hostelería defiende la convivencia en las terrazas

La postura del Govern balear está alineada con el sector de la hostelería. Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración CAEB, califica la prohibición de fumar en terrazas como una medida "desproporcionada", al señalar que son espacios donde ya se ha logrado una buena convivencia entre fumadores y no fumadores. Ferrer también ha manifestado su preocupación por el posible impacto negativo en el turismo.

Una encuesta realizada a nivel nacional para la asociación Hostelería de España respalda esta postura, indicando que el 69,3% de los españoles considera que las campañas de concienciación son más efectivas que las prohibiciones. La consulta también refleja que la mayoría no ve urgente la restricción en terrazas y teme que la medida no cambie los hábitos de consumo, sino que traslade el problema a otros espacios.