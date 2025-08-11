El IBDona atiende a más de 2.000 mujeres por casos de violencia en Baleares durante el primer semestre de 2025

El servicio de atención telefónica gratuita 24 horas del IBDona (900 178 989) ha atendido durante el primer semestre de 2025 un total de 2.007 llamadas de mujeres en Baleares, aproximadamente 200 menos que en el mismo período de 2024 (1.828). De las más de dos mil llamadas relacionadas con situaciones de riesgo, 1.805 fueron motivadas por casos de violencia de género, 121 por casos de violencia sexual y 81 por violencias machistas de otra índole.

Estos datos, presentados esta mañana en la sede del IBDona en Palma, muestran cómo un año más la incidencia de la violencia sobre las mujeres en Baleares sigue siendo alta y cuantifican la magnitud de una problemática real y diaria. Sin ir más lejos, durante los primeros seis meses del año ya se han realizado 277 acompañamientos, especialmente entre mujeres de 31 y 40 años, de los cuales 253 se debían a violencia de género; 16 a violencia sexual; y 8 a otros tipos de violencia machista. Sobre las mujeres atendidas por el teléfono de atención 24 horas, el 44% del total (884) tienen entre 21 y 50 años.

El informe de situación sobre el primer semestre de 2025 ha sido presentado por la directora del IBDona, Cati Salom, quien acompañada de la nueva consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, con quien hoy ha mantenido su primera reunión, también ha anunciado la incorporación de tres técnicas más al servicio de atención telefónica para la temporada de verano.

Las tres profesionales estarán repartidas entre Mallorca, Menorca e Ibiza (que también prestará servicio a Formentera) durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre para reforzar el servicio en una de las épocas en las que más llamadas y casos de violencia se reciben. Según los expertos, el incremento de las violencias contra las mujeres en verano responde a tres factores fundamentales: en la época estival se producen más situaciones de ruptura en las parejas; es la temporada en la que los agresores y las víctimas más tiempo suelen convivir juntos; y, por último, se produce un mayor contacto entre las parejas separadas, ya que se incrementan los intercambios de hijos e hijas por ser los meses en que más rotación hay en los turnos de custodia.

Salom ha subrayado que "mantener este refuerzo da una respuesta a una necesidad de la época" para poder "dar la misma respuesta a todas las mujeres". La directora del IBDona también ha incidido en el incremento numérico de las llamadas, asegurando que "nosotros no nos regimos por si hay más denuncias hay más llamadas porque hay mucha violencia silenciada y hay muchas mujeres que sufren algún tipo de violencia y no denuncian".

Por su parte, Fernández ha querido destacar la "labor fundamental" que realiza el IBDona y ha recordado que el servicio telefónico "permite a las mujeres en situación de riesgo ser atendidas 24 horas 365 días al año".