Grupo Barceló apuesta por el turismo rural con la compra del 80 % de Rusticae

Grupo Barceló ha comprado el 80 % de Rusticae, portal de reservas especializado en turismo rural, hoteles con encanto y experiencias locales. La compañía mallorquina de hotelería urbana y vacacional apuesta así por posicionarse en un segmente en auge y en el que aún "pocas grandes marcas tienen presencia". Con esta alianza se pretende acelerar el crecimiento de la plataforma centrada en el turismo rural de lujo que seguirá operando de forma independiente.

La adquisición ha sido comunicada este lunes por Barceló sin que haya transcendido el montante de la operación. Rusticae, fundada en 1996, es un club de hoteles con encanto y alojamientos singulares que en la actualidad cuenta con 210 establecimientos: 186 en España, 18 en Portugal, 4 en Marrakech, 1 Andorra, 1 Italia, detalla el grupo de la familia Barceló en una nota de prensa. También cuenta con alojamientos asociados en Mallorca.

Del total de la oferta, 65 son casas de alquiler completo o apartamentos y el resto, hoteles boutique. Con su especialidad en el turismo rural de alta gama la compañía mallorquina entra de lleno en un nicho que cada vez atrae más público.

La plataforma de reservas ofrece más de un centenar de experiencias creadas por los propios anfitriones con la colaboración de proveedores locales. Barceló destaca su apoyo a la España rural

Con Barceló como accionista mayoritario, Sara Sánchez, actual consejera delegada de Rusticae, mantiene el 20 % restante y seguirá liderando la compañía. Por su parte, las fundadoras del proyecto, Carlota Mateos e Isabel Llorens cierran etapa.

La alianza con Barceló permitirá reforzar la marca Rusticae y acelerar su crecimiento, potenciando áreas clave como la distribución y visibilidad de los alojamientos, el acceso a tecnología de vanguardia y la proyección internacional de la marca.

Pese a la integración en el grupo mallorquín, Rusticae continuará operando de forma independiente manteniendo su equipo y los alojamientos asociados.