El doctor Reyes cree que "no tiene sentido" que la consellera de Salud, la doctora García, no apoye prohibir fumar en las terrazas

El doctor José Reyes Moreno, director de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares (AECC), ha criticado la postura de la consellera de Salud y también doctora, Manuela García, que se opone a ampliar la prohibición de fumar a nuevos espacios como las terrazas de los bares: «No tiene sentido», ha sentenciado Reyes en un una publicación en la red social X.

La Conselleria se ha alineado con los restauradores, que se oponen totalmente al anteproyecto de ley con nuevas normas antitabaco que ha preparado el Gobierno central, con el afán de prohibir fumar en espacios como las terrazas de los bares y restaurantes, vehículos laborales, exteriores de salas de fiesta y playas.

En concreto, sobre este anteporoyecto de ley, Salud ha indicado a este diario que aunque «el tabaco es perjudicial para la salud» y «es la principal causa de enfermedades respiratorias, de cáncer de pulmón y de muchas otras patologías que impactan gravemente en la calidad de vida de las personas y en la sostenibilidad del sistema sanitario» Conselleria «cree firmemente» que « la mejor solución no es la prohibición».

Salud aboga en cambio por la educación y la prevención y la «adhesión voluntaria» a los espacios libres de humo y a otras medidas como subir el precio del tabaco.

Recuerda los datos: en 2024, 32.768 nuevos casos en España

Para Reyes esta oposición por parte de una conselleria de Salud liderada por una médica no tienen ningún sentido. En su publicación en X, el médico ha recordado que «sólo en 2024 en España se diagnosticaron 32.768 nuevos casos de cáncer de pulmón con 23.239 muertes por esta causa.... todo eso sin contar los demás tipos de cánceres asociados (faringe, laringe, estómago...) y sin contar las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares».

En resumen, señala el director de la AECC en Baleares, «el tabaco mata, lo vemos cada día en los hospitales» y «todo lo que hagamos para limitar su consumo salva vidas».

El anteproyecto de ley aún debe ser aprobada en el Congreso de Ministros y está pendiente de entrar al Congreso.

La nueva normativa también prevé restricciones en el régimen de venta y consumo de los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina y productos a base de hierbas para fumar.