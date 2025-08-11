Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
Ha afectado a 43 personas, de las que 12 han tenido que ser ingresadas con sintomatología de dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea
Se trata del establecimiento Dragon Sushi situado en Platja de Palma
Salud Pública ha ordenado la suspensión temporal de un establecimiento de comida asiática en Palma ―se trata del establecimiento Dragon Sushi situado en Platja de Palma, según ha podido confirmar este diario― debido a la detección de un brote de origen alimentario. El caso de salmonelosis ha afectado a 43 personas, de las que 12 han tenido que ser ingresadas con sintomatología de dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea.
La investigación, llevada a cabo por los servicios de Seguridad Alimentaria y Epidemiología de la Conselleria de Salud, ha determinado, con la información disponible hasta este momento, que la exposición al patógeno se produjo entre el pasado lunes 4 y el viernes 8 de agosto.
En las inspecciones llevadas a cabo, los técnicos de Seguridad Alimentaria han efectuado una toma de muestras de utensilios y alimentos para su envío al laboratorio, con el fin de determinar de forma concreta el origen de la intoxicación. Además, durante la inspección se han detectado una serie de deficiencias relacionadas con la elaboración de comidas a temperaturas inadecuadas, así como otras carencias en los procesos de mantenimiento e higienización.
Tras comprobar dichas deficiencias, Salud Pública ha emitido una orden de suspensión temporal de la actividad del establecimiento hasta que se esclarezcan las causas que han provocado dicho brote y se corrijan las deficiencias detectadas. El local tiene diez días para presentar alegaciones, subsanar las deficiencias y describir cómo llevarán a cabo los procesos.
La salmonelosis es una infección bacteriana que puede causar enfermedades gastrointestinales. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de la infección y pueden incluir fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. En algunos casos, la infección puede ser grave y requerir tratamiento médico.
