Baleares ante el espejo: aporta más recursos, tiene mayor potencial fiscal pero recibe cada vez menos del Estado

Baleares sufrió en 2023 un retroceso en su financiación efectiva por habitante ajustado en el marco del sistema de financiación de las comunidades de régimen común. Así lo recoge el último informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza en profundidad los datos de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2023.

A pesar de mantener una de las capacidades tributarias más elevadas de España, la financiación que finalmente recibe la comunidad por parte del Estado no se corresponde con ese potencial fiscal. En concreto, Baleares es una de las regiones que aporta más recursos al sistema de nivelación interterritorial y, sin embargo, pierde posiciones en términos relativos.

El análisis de la liquidación de 2023 del sistema de financiación evidencia que Baleares, pese a su dinamismo económico y su fuerte capacidad fiscal, no es compensada adecuadamente en el reparto de recursos estatales. Su pérdida de financiación efectiva en términos relativos, su saldo negativo con el sistema y la caída en el índice de financiación por habitante ajustado plantean preguntas urgentes sobre la equidad del modelo actual y su sostenibilidad a largo plazo.

En otras palabras, Baleares es una de las comunidades que más aporta al sistema en proporción a sus ingresos y una de las que menos recibe por vía de transferencias. El saldo negativo que mantiene con el sistema es de 358 millones de euros anuales, lo que representa un 7,3% de su recaudación homogénea.

Una financiación efectiva inferior a su capacidad tributaria

Según el estudio, Baleares dispone de una financiación efectiva por habitante ajustado de 3.825 euros, lo que representa un índice de 112,8 si se compara con el promedio nacional (establecido en 100). Esta cifra, que en apariencia puede parecer elevada, enmascara importantes desequilibrios: los ingresos tributarios homogéneos de la comunidad —esto es, los ingresos teóricos a igual esfuerzo fiscal— ascienden a 121,7 puntos sobre la media nacional, pero la transferencia de garantía del sistema le resta 7,1 puntos y el Fondo de Suficiencia le penaliza aún más, con un ajuste negativo de 24,5 puntos, el peor de todo el Estado. Solo la participación de Baleares en el Fondo de Competitividad, con un aporte de 22,6 puntos, compensa parcialmente esa pérdida.

Caída significativa respecto a 2022

El informe también subraya que Baleares ha sido una de las autonomías que más pierde en financiación relativa en 2023. Su índice de financiación efectiva por habitante ajustado se ha reducido en 2,4 puntos respecto a 2022. Este descenso se debe a tres factores principales: mal comportamiento de la recaudación tributaria homogénea; reducción en los fondos de competitividad recibidos (pasó de recibir 1.090 millones en 2022 a 912 millones en 2023) y, por último, el impacto negativo del índice de evolución de ingresos tributarios estatales (ITE), que se redujo un 9 % en 2023, afectando de forma directa a Baleares, una región con gran dependencia de este indicador.

Comparación con otras comunidades

Baleares comparte con Madrid y Cataluña la condición de territorio aportante neto al sistema. Mientras Madrid lidera las aportaciones negativas con más de 7.900 millones, Cataluña contribuye con 2.266 millones y Baleares con 358 millones.

En contraste, comunidades como Extremadura y Canarias reciben transferencias que superan en más del 78 % y 99 %, respectivamente, sus ingresos tributarios propios. Esta dinámica, que responde al principio de nivelación del sistema, ha generado en 2023 una redistribución total de 23.754 millones de euros, financiada tanto por el Estado como por las comunidades con mayor capacidad fiscal, como Madrid o Baleares.

Reforma pendiente

El caso de Baleares reabre el debate sobre la necesidad de una reforma profunda del sistema de financiación autonómica. A pesar de su alta aportación al sistema, la comunidad no recibe una financiación equivalente al coste real de prestación de servicios públicos en su territorio, donde los factores geográficos, insularidad y presión turística generan sobrecostes estructurales.

Desde el Govern balear se ha reclamado un fondo de insularidad específico y una revisión del modelo actual que tenga en cuenta las singularidades del archipiélago. Con la publicación de esta liquidación, estas reivindicaciones podrían recuperar protagonismo en la agenda política.