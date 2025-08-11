Baleares es la comunidad con menos absentismo laboral de España

El absentismo laboral disparado es el reproche más común este año a los trabajadores de Baleares, por parte de la patronal de los sectores económicos preponderantes. La inasistencia al lugar de trabajo ha sido utilizada como arma arrojadiza en la negociación de convenios laborales clave como hostelería. Sin embargo, esta percepción empresarial de desistimiento no se corresponde con la realidad comparada. El archipiélago se encuentra ahora mismo a la cola de la clasificación autonómica en este capítulo. Así se desprende de un estudio de Randstad Research, brazo de investigación de la empresa de trabajo temporal y recursos humanos.

El informe publicado por Randstad el pasado mes de julio desgrana el absentismo laboral en el trimestre de arranque de 2025. El dato para el conjunto estatal establece que un siete por ciento de la fuerza laboral no se persona en el lugar de trabajo. Al desglosar el dato por comunidades, Baleares se sitúa con la cifra más baja, un 5,6 por ciento. Se aleja además a distancia apreciable del bloque autonómico, dado que la penúltima posición corresponde a la comunidad madrileña con un 6,2 por ciento.

Absentismo general (1er trimestre de 2025) / Fuente: Randstad Research / DdM

La fracción más significativa del absentismo corresponde a la incapacidad temporal. En este segmento de enfermedades con baja médica, Baleares se anota de nuevo la posición óptima o menos preocupante. Uno de cada veinte trabajadores españoles, un 5,5 por ciento para un volumen total de un millón doscientas mil personas, no acuden al trabajo por mor de alguna patología en el conjunto del Estado. De nuevo, ese porcentaje desciende en Baleares al 4,4 por ciento, la cifra más discreta entre las tabuladas. Madrid vuelve a ocupar la penúltima plaza, con un 4,8 por ciento.

De acuerdo con los expertos en este campo, la tasa de absentismo que dispara las alarmas y obliga a inspecciones cuidadosas se cifra en el diez por ciento de la plantilla. De nuevo según el informe de Randstad, España registra en su conjunto una evolución al alza, entre un 6,7 y un 7,0 por ciento para los trimestres iniciales de 2024 y 2025. Sin embargo, y pese a la preocupación plasmada por las organizaciones empresariales, la evolución también al alza de Baleares se consolida todavía a una distancia más que notable de los valores preocupantes.

Bajas médicas - Incapacidad temporal (1er trimestre de 2025) / Fuente: Randstad Research / DdM

Con todo, la mayoría de regiones españolas experimentan incrementos interanuales del absentismo. Sin distinción de causas y de sectores, Baleares ha registrado un aumento de un 0,5 por ciento en la inasistencia durante 2024, por un 0,3 estatal. Otras cuatro autonomías superan el índice balear, en algún caso (Cantabria, Galicia) hasta el punto de arriesgarse a doblarlo.

Si se restringe el foco a la incapacidad temporal, en un año ha crecido un 0,4 por ciento en Baleares, para un 0,3 estatal en el mismo baremo. Hasta siete comunidades igualan o superan este incremento en el número de bajas médicas, con el factor añadido de que el archipiélago aporta el coeficiente más discreto.

Dentro del sector turístico que monopoliza la economía balear, y donde han surgido las voces empresariales más sensibilizadas sobre el absentismo, Canarias registra un 7,6 por ciento de incapacidad temporal frente al 4,4 balear. Dada la correlación de valores, en el otro archipiélago español también volcado hacia el turismo debe registrarse una posición patronal próxima al pánico.

Los resultados sectoriales en absentismo, con el énfasis en las mayoritarias incapacidades temporales, avalan los resultado aportados por el informe de Randstad. Así ocurre en el caso concreto de la educación, un colectivo más que significativo en cuanto que abarca en Baleares a catorce mil personas, con una proporción de mujeres por encima del sesenta por ciento.

Luis Arboledas es el inspector médico de la dirección general de Personal Docente de Baleares desde 2002. Según los datos de este doctor, «el absentismo educativo oscila entre un cuatro y un cinco por ciento, muy por debajo de los niveles que deben llamar la atención. Siempre que he comparado nuestras bajas médicas con otras regiones, nos encontrábamos en el pelotón de cola».