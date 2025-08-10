La recepción de Marivent sale a sesenta mil euros, cien por cabeza

Estadísticamente, usted no fue invitado el pasado lunes a la recepción de la Familia Real en Marivent. Su ausencia no le librará de abonar la factura del ágape, porque los anfitriones no pagan de su bolsillo. Nuestra misión es averiguar a cuánto asciende la contribución colectiva a que seiscientos nativos mejoren sus cuentas de Instagram con una foto que los muestra encogidos frente a Letizia. Según la contabilidad oficial de La Zarzuela, el ágape de los Reyes en Palma cargó el año pasado 57.420 euros a las arcas públicas, solo en comida. Todavía no se ha anotado el coste de 2025, pero podemos hablar de unos sesenta mil euros en estimación conservadora. Durante los últimos ejercicios, el coste per cápita oscila alrededor de cien euros.

El chef de 2025 ha sido Andreu Genestra, continuando con la rotación que el 29 de julio de 2024 adjudicó la recepción ex aequo a Margalida Coll y Maca de Castro, en la versión oficial. Sin embargo, el contrato señala únicamente como receptora de la cantidad citada a Micelirest SL, correspondiente al restaurante Miceli de Selva que es tal vez el establecimiento más celebrado de Mallorca. En cuanto al procedimiento seguido para la designación, Zarzuela lleva a cabo una licitación en la que hay un único licitante por el importe citado, siempre según los documentos oficiales. Con seiscientos invitados teóricos el año pasado, sale a cien euros el menú.

En realidad, es usted quien invita a la recepción de Marivent, y ahora falta determinar si el precio es ajustado. Personalmente, me parece barato con tal de que me eximan de la asistencia. Recuerde que un restaurante de Formentera obliga a pagar 135 euros per cápita, niños incluidos, ¡antes de empezar a comer! Volviendo al palacio, se mantiene la tónica de los cien euros por comensal. Así, el banquete de 2022 fue servido por Santi Taura Catering a cambio de 38.115 euros, pero con solo cuatrocientos comensales por lo que se conservaba la ratio.

Sin embargo, la recepción de Marivent es la más cara que ofrecen los Reyes cada año, en relación al número de invitados. Tomando de nuevo como referencia los 57.420 euros del año pasado, la Pascua Militar del día de Reyes de 2024 se saldó con 14.300 euros, una cuarta parte. Y cuando le digan que la patriótica acogida en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional alcanzó el 12 de octubre de 2024 los 69.821 euros, recuerde que se agasaja al doble de invitados. En concreto, a 1.300 por 54 euros individuales. En 2022 fueron 2.500, con un dispendio de 17 euros por asistente que es una quinta parte del menú estable mallorquín.

Ya solo nos falta aclarar la cuestión más peliaguda, cómo diablos se llama el picnic anual de Marivent, un tormento para la Familia Real. Pues bien, la denominación oficial es «Recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes a las autoridades de Illes Balears (sic) y a una representación de la sociedad balear». El nombre de las cosas tiene su importancia. Verbigracia, Aitana es otro de los martirios de la sociedad contemporánea, pero aquí solo interesa que el sustrato de sus espectáculos se canalice a través de la asociación «Escenario Baleares Producciones AIE». Estamos en todo, aunque sea pagando.

El sector turístico, que nos aporrea a diario con los beneficios del turismo, debería explicárselos al residente mallorquín de 71 años y a su nieto que fueron apalizados brutalmente por dos turistas irlandeses, felizmente de vuelta en sus domicilios tras desfogarse en Mallorca. A continuación, pueden exaltarle las virtudes infinitas a las jóvenes que tuvieron que ser ingresadas en la UCI cuando otro turista borracho invadió su carril. Y así sucesivamente.

A saber, es casualidad que Idoia Ribas firme en nombre de Vox Madrid el pacto de Govern con el PP, al mismo tiempo que su hermana Esther Ribas es nombrada jefa de la Policía Local de Calvià, gobernada por PP/Vox. Y vuelve a ser casualidad que Esther Ribas dimita de su cargo al mismo tiempo que su hermana Idoia abandona Vox con cajas destempladas. Ningún alto cargo ha renunciado nunca a una jerarquía por «motivos personales», y la izquierda podría aprender de la dureza punitiva de la familia Abascal.

Miquel Barceló posa en noviembre de 1986 en la Lonja, en la exposición ‘Paisatges’ montada por el Govern del PP. Cuarenta años después, el Govern de Vox inaugura ‘Paysage’, ni en castellano ni mucho menos en catalán. / LORENZO

Hablando de la ultraderecha, la Lonja acogió en noviembre de 1986 la exposición ‘Paisatges’, montada por el Govern del PP de Gabriel Cañellas con obra de grandes dimensiones de Barceló, Cucchi, Garouste, Kiefer y Schnabel. Cuarenta años después, la iniciativa de Guillem Soler sigue siendo la muestra artística más importante de la historia del archipiélago, pero el Govern de Vox ha copiado la localización e incluso el título en ‘Paysage’. Una vez perpetrado el plagio, no podían utilizar el catalán del que se avergüenzan ni el castellano que no saben hablar, por lo que han escogido un idioma todavía más decadente.

Reflexión dominical mironiana: «Si el futuro del cine son las películas con hombres en leotardos, ya está muerto».