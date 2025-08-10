Los municipios del Pla de Mallorca entran en alerta por sequía

Las reservas hídricas de Baleares se han situado en el 43% en julio, cinco puntos por debajo del registro del mes anterior (48%) y tres puntos menos que el porcentaje registrado hace un año (46%).

Por islas, Mallorca ha pasado del 50% al 46%, Menorca del 42% al 40% e Ibiza del 34% al 29%, lo que refleja una bajada generalizada en todo el archipiélago.

En cuanto a los escenarios de sequía, todas las unidades de demanda (UD) han registrado una bajada del índice: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Ibiza y Formentera. En este contexto, la UD Es Pla ha entrado en escenario de alerta, lo que evidencia un empeoramiento generalizado de la situación. Actualmente, solo el 1,6% del territorio (UD Formentera) se mantiene en situación de normalidad, mientras que el 88,2% se encuentra en prealerta y el 10,2% (UD Es Pla) en alerta.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,366, una cifra prácticamente idéntica a la registrada hace un año (0,365), pero inferior a la de hace dos años (0,460).

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mes de julio se ha considerado muy húmedo en Baleares, siendo el séptimo julio más húmedo desde 1961. Las precipitaciones totales han sido bajas, con una media de 19,4 l/m2 en el conjunto del archipiélago. Por islas, en Mallorca se han registrado 22,9 l/m2, frente a los 5,6 l/m2 habituales; en Menorca 9,6 l/m2, frente a los 4,8 l/m2; Ibiza 6,5 l/m2, frente a los 3,0 l/m2, y Formentera 12,0 l/m2, frente a los 2,5 l/m2. El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 102%, con Mallorca al 103%, Menorca al 104% y las Pitiusas al 93%.

En cuanto a las temperaturas, el mes de julio ha sido muy cálido en todas las islas, con anomalías de aproximadamente +1°C respecto a la media climática.

De acuerdo con las previsiones, y teniendo en cuenta la época del año y la situación actual, se prevé que las reservas continúen disminuyendo durante el mes de agosto.