Una luna más grande y más brillante: claves para disfrutar de la Superluna de esta noche desde Mallorca

Solo unos días antes que las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo iluminen el cielo de Mallorca, se producirá otro de los fenómenos astronómicos más esperados del verano: la Superluna de agosto.

Esto domingo, 10 de agosto el cielo de Mallorca será escenario de este espectáculo natural extraordinario: la Superluna, una de las más brillantes y grandes del año,

Si el cielo se mantiene despejado, será una noche mágica para los residentes y visitantes de las isla. El evento promete captar la atención de astrónomos, fotógrafos y curiosos por igual.

¿Qué es una Superluna?

Una Superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en su órbita, conocido como perigeo. Esto hace que se vea hasta un 14 % más grande y 30 % más brillante de lo habitual.

La del 10 de agosto será especialmente espectacular, ya que se trata de la segunda Superluna consecutiva del verano, tras la de julio.

¿A qué hora se podrá ver en Mallorca?

En Palma y el resto de la isla, la Luna saldrá alrededor de las 20:36 horas, justo después de la puesta de sol.

Consejos para observar y fotografiar la Superluna:

Para disfrutar del fenómeno en todo su esplendor, se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica.

Lleva una linterna frontal , preferiblemente con luz roja, para no afectar tu visión nocturna.

, preferiblemente con luz roja, para no afectar tu visión nocturna. Usa un trípode si planeas tomar fotografías con cámara o móvil.

si planeas tomar fotografías con cámara o móvil. Consulta aplicaciones como Stellarium o Sky Guide para ubicar la Luna con precisión.

o para ubicar la Luna con precisión. Viste ropa cómoda y lleva algo de abrigo, ya que por la noche puede refrescar incluso en agosto.

Y mañana, punto álgido de las Perseidas

Los aficionados a la astronomía están de enhorabuena porque tras la Superluna de esta noche, mañana día 11 y el día 12el fenómneo las Perseidas alcanzará su máxima intensidad.