José Luis Mateo, conseller de Vivienda y Movilidad: «Con un presidente desnortado no se si el transporte seguirá siendo gratuito en 2026»

José Luis Mateo accedió a su actual cargo hace poco más de un año para sustituir a Marta Vidal, periodo durante el cual ha tenido que impulsar las políticas de vivienda aprobadas desde el inicio de la legislatura y afrontar el aumento de usuarios en el transporte público que se ha producido de la mano de la implantación de su gratuidad, además de gestionar el desarrollo de la red ferroviaria de la isla que se pretende ejecutar.

El servicio de transporte público del TIB ha sufrido una huelga sin precedentes por su duración. ¿Qué se ha hecho mal, ya sea desde las empresas, el sindicato SATI o el propio Govern en su mediación, para haber vivido esta situación?

Por una parte nos encontrábamos con un convenio que llevaba tiempo sin negociarse, con unas condiciones laborales que debían de mejorarse y el SATI tenía todo el derecho a presentar sus reclamaciones, y también es cierto que hay unas empresas con unos contratos de concesión muy estrictos y que tenían unos límites fijados. Ha habido una gran capacidad de negociación por ambas partes. El sindicato fue ambicioso en sus peticiones y al final la patronal cedió en lo que tenía que ceder, y la mediación de las conselleries de Trabajo y de Movilidad ha resultado clave para desatascar la situación.

El SATI afirmó que el Govern estaba secuestrado por esas empresas.

No ha habido ningún secuestro, sino negociación y mediación, con un gran trabajo de la nueva consellera Cati Cabrer. Solo con diálogo se podía solventar este problema.

Se ha reclamado también internalizar el servicio y que deje de estar en manos de empresas concesionarias. ¿Es viable?

La estructura y funcionamiento del TIB es el correcto. Creemos que el sistema de concesiones es el más adecuado y se pueden controlar mucho mejor las condiciones en las que se presta este servicio. No hemos pensado en esa internalización.

En esas mismas fechas hubo un accidente en el servicio ferroviario de SFM que generó problemas . Hay quejas de usuarios respecto a la saturación del transporte público. ¿Las ve justificadas?

Me gustaría destacar que a causa de unas obras se están produciendo desajustes y se han tenido que reducir las frecuencias de los trenes durante casi todo el mes de agosto, y quiero pedir disculpas a todos los usuarios. Para nosotros la prioridad es continuar con la mejora del servicio y la seguridad. Las obras se desarrollan en los momentos de menor demanda y tiene que ser precisamente en agosto, aunque sabemos las molestias que causamos. Pero seguimos trabajando en la mejora del servicio y nos estamos planteando aumentar el personal tanto en el TIB como en SFM. Y tenemos sobre la mesa la ampliación de la red ferroviaria.

Desarrollo del ferrocarril

Precisamente en la prolongación del tren hasta Llucmajor ha saltado la polémica porque en el proyecto se contempla también el tramo hasta Campos y se ha evitado atravesar unos terrenos del concejal de Urbanismo del PP de este último municipio.

El proyecto que este Govern ha presentado es el del tren hasta Llucmajor. Es cierto que el Plan Director Sectorial dibuja una posible llegada a Campos que nosotros por ahora no contemplamos. El propio ayuntamiento de Campos, que es del PP, ha pedido el trazado que pasa por los terrenos de ese concejal. Las acusaciones no tienen sentido.

¿Siendo así por qué se evita ese trazado que afecta a un cargo del PP?

Estamos en fase de alegaciones. Cuando concluya todo el proceso se verá cuál es el trazado definitivo. Pero insisto, el proyecto es hasta Llucmajor y no se ha tenido en cuenta la propiedad de ningún terreno.

Están en marcha este proyecto y el que llevará el tren a Alcúdia. ¿No se han planteado iniciar la línea hasta Calvià y Andratx?

Sí que lo tenemos en mente y será una de las próximas apuestas que se van a poner sobre la mesa, y además recogiendo peticiones de los propios ayuntamientos. Lo que nos gustaría es crear una red ferroviaria que vertebre a toda Mallorca. Hay tres ejes esenciales, como es la línea hasta Llucmajor, llegar a Alcúdia y también ir hacia Calvià. Pero es pronto para hablar, porque primero necesitamos un convenio ferroviario y el apoyo institucional y económico del Gobierno central, y de momento no contamos con ello. Madrid y nosotros tenemos una concepción distinta de lo que tiene que ser esa red ferroviaria. Ellos requieren que sea de larga distancia y eficiente económicamente, y nosotros lo que queremos es prestar un servicio público que se acercaría más a un tren de cercanías. Haber previsto una estación en el Conservatorio va con la idea de que sea la primera en dirección a Ponent. Pero para desarrollar este nuevo eje primero hay que modificar el plan director, y eso sí es algo que quizás pongamos en marcha durante esta legislatura.

Un proyecto que sí está en marcha es el del tren hasta Alcúdia, pero ha aparecido un movimiento opositor para que no afecte a la zona de sa Marjal.

Precisamente estamos en el periodo de información pública en el que se pueden presentar alegaciones, y termina el 15 de agosto. Pero vamos a responder a las que se presenten hasta un mes más tarde. Es el periodo de escuchar y de ver qué afectaciones puede producir la salida del tren de sa Pobla a Alcúdia. Recogeremos el guante de todas las propuestas que recibamos, y todo lo que se pueda modificar para que haya una menor afectación e incluso poner en valor sa Marjal, va a tener el apoyo de la Conselleria. Pero lo que está claro es que el tren va a salir de sa Pobla y va a llegar a Alcúdia.

Hace un año, recién llegado al cargo, afirmó que no le gustaba la gratuidad del transporte público. ¿Este ejercicio va a ser el último pase lo que pase?

Me gustaría poder dar una respuesta muy clara al respecto, pero no puedo atendiendo a los cambios de opinión de un presidente desnortado (en referencia a Pedro Sánchez) y a que no sé si habrá habido en la historia de la Democracia un ministro de Transportes (Oscar Puente) que no haya convocado ni una sola reunión sectorial para que el Estado trate con las autonomías los planes de actuación conjuntos. Y es un ministro que se niega a mantener reuniones con los consejeros del PP. Soy incapaz de dar una respuesta. Lo que sí digo es que esa gratuidad de 2023, 2024 y 2025 en más de un 80% ha sido pagada por la Comunitat de Balears. Porque desde Madrid se vende esa gratuidad como si su aportación económica fuera la clave y es falso. La paga esencialmente el Govern. Los 43 millones de euros de 2023 y esa misma cifra de 2024 fueron totalmente insuficientes para compensar lo que dejamos de ingresar. Y en 2025 todavía no tenemos la certeza de lo que vamos a recibir, aunque esperamos que sea más.

Problema de la vivienda

Vamos al tema de la vivienda. Hay una apreciable coincidencia desde el sector privado respecto a que este Govern ha puesto en marcha medidas para impulsar que salga al mercado más y más asequible, pero se reprocha que sus expectativas sobre el volumen de inmuebles que se iban a conseguir estaban sobredimensionadas. Tanto en el tema de los de precio limitado como en Lloguer Segur.

Por fin se han hecho muchas cosas, y no voy a criticar lo que no se ha hecho antes. Centrar el tiro exclusivamente en la promoción pública de vivienda, con la falta de músculo de la Administración, es no tener claro el problema al que nos enfrentamos. Hemos puesto sobre la mesa multitud de programas y de proyectos. Y por supuesto que los resultados no están siendo todo lo rápido que quisiéramos. No podemos acelerar mucho más, pero estamos poniendo todos los medios posibles. El tema de la vivienda precisa de mucho tiempo, y coincido con los arquitectos en que la base de todo tiene que ser la planificación urbanística, porque así sabemos lo que queremos hacer de las islas y de cada municipio. Pero en situaciones de emergencia como la que nos encontramos hay que tomar decisiones también de emergencia, y eso es lo que hemos hecho durante estos dos años. No voy a negar que hemos hecho previsiones elevadas sobre el volumen de viviendas a poner en el mercado, pero es que somos ambiciosos. En el caso de Lloguer Segur hay que tener en cuenta que iniciamos el plan con retraso a causa de la prórroga presupuestaria, y también su lanzamiento fue más tardío de lo que esperábamos. Se trata de un proyecto que queremos promocionarlo más porque todavía no es conocido por muchos propietarios. Seguimos trabajando para mejorar estas actuaciones y no somos inmovilistas.

Han recibido muchas críticas por abrir la posibilidad de empezar a consumir el suelo de las áreas de transición, que sigue siendo rústico, en municipios donde queda urbanizable.

Me llama la atención de que se destaque tanto sobre ese punto cuando se habla de proyectos residenciales estratégicos en suelos urbanos y urbanizables que van a permitir sacar al mercado en Palma unas 20.000 viviendas, de las que 10.000 tienen que ser a precio asequible y para residentes. Es solo una posibilidad, que puede no darse, y que depende del ayuntamiento y de los informes técnicos. Hay municipios en los que apenas quedan terrenos urbanizables o no son ejecutables, y para poder construir necesitan ya de esas áreas de transición. Pero es una posibilidad para solo 13 municipios de Balears, y se trata de unas áreas que ya tenían previsto pasar a urbanizables. Además hay que insistir en que no hemos aprobado una ley que deje un tiempo indefinido para poder recurrir a las áreas de transición o para que se desarrollen los proyectos residenciales estratégicos, sino que tiene que hacerse en un año. Y tiene que haber un informe técnico que avale que hay problemas para recurrir al urbanizable.

¿Era necesaria la aprobación de otra amnistía urbanística después de la que ya aplicó el Govern de José Ramón Bauzá?

Se puede vender como que se perdona al pecador, o como regularizar la situación de unas edificaciones contra las que la Administración ya no podía actuar y solo podía dejarse que se degradaran con el tiempo. No se las podía castigar pero tampoco rehabilitar. Y ante una situación de emergencia habitacional por qué no aprovechar esas viviendas. Y hay que destacar que es una rehabilitación que no sale gratis y que dispone de un plazo de tres años.

Incluir la Serra de Tramuntana en ese perdón ha generado incomodidad incluso en algunos sectores del PP. ¿Se puede replantear esta decisión?

De lo que se ha tratado es de igualar la situación de la Serra de Tramuntana al resto de la isla, pero eso no significa que deje de protegerse o que se vaya a empezar a construir allí. No se pone en tela de juicio lo que significa para Mallorca la Serra de Tramuntana, porque todos somos muy conscientes del tesoro que tenemos entre manos. Ni se la invade ni se la daña.

La consellera Catalina Cabrer admitía recientemente que al Govern le da miedo el movimiento antituristas. ¿La vivienda tiene algo que ver en ese malestar?

En la coctelera cabe todo, y el tema de la vivienda nos influye a todos en todo. Por eso como Govern no dejamos de trabajar en proporcionar vivienda asequible. Y de la misma forma que hay que ser conscientes de que la industria turística es el principal motor de nuestra economía y sentirnos orgullosos de haber sido pioneros y de tener un conocimiento del tema único en el mundo, también hemos de trabajar en poner vivienda al alcance de los residentes.

Pese a que hay voces críticas en una parte del sector, ¿el área de prestación conjunta del servicio del taxi en Mallorca no tiene vuelta atrás?

Es un objetivo que marca la ley que se aprobó el año pasado en el Parlament. Eivissa ya la tiene. Todos los pasos que estamos dando van en esa dirección y ya tuvimos una experiencia piloto el año pasado en Calvià y Palma, y este año se dan pasos más ambiciosos. Queremos llegar a esa prestación conjunta sin ninguna duda, de la mano de taxistas y de ayuntamientos.

Lleva un año de conseller. ¿De qué está más orgulloso y que es lo que más le ha frustrado?

Tengo un equipo excepcional que permite asumir retos y conseguir cosas que parecían impensables. Los nuevos proyectos del ferrocarril son esenciales para nuestros hijos, y además hay una apuesta ambiciosa de la presidenta Marga Prohens por la política de vivienda. La frustración es que algunas cosas no vayan más rápido, aunque a veces es necesario por seguridad jurídica.