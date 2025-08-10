Govern busca finca para experimentos agrícolas: el presupuesto, 6 millones de euros
Entre otros objetivos se quiere conocer con mayor precisión el impacto del cambio climático en los cultivos de la isla
El Govern busca finca rústica en Mallorca para llevar a cabos tareas de investigación y experimentación agrícola. Su presupuesto es de 6 millones de euros. El plazo soñado es cerrar la adquisición antes de fin de año. Los propietarios interesados pueden concurrir al concurso desde hoy y hasta el próximo 19 de septiembre.
La finca deberá estar ubicada en Mallorca, contar con al menos 48 hectáreas de superficie agraria útil (de las cuales 40 deben ser de regadío y el resto, de secano), disponer de conexión eléctrica, agua apta para riego y reunir otras características técnicas detalladas en el pliego de condiciones publicado en el BOIB de ayer.
La adquisición se llevará a cabo a través del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP), dependiente de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con el objetivo de que Baleares disponga, al igual que otros centros de investigación autonómicos de España, de un espacio propio para experimentar, innovar y formar.
El proyecto busca poner a disposición del sector agrario los resultados de las investigaciones para que puedan aplicarse directamente en las explotaciones, "mejorando su productividad y competitividad". Entre las funciones principales de la futura finca se encuentra la transferencia de tecnología y conocimiento a técnicos, agricultores y personal investigador de la comunidad científica.
Además, se prevé que los estudios que se realicen permitan conocer con mayor precisión el impacto del cambio climático en diferentes cultivos del archipiélago, cuyos comportamientos no siempre coinciden con los observados en la península.
Las propuestas se podrán presentar hasta el 19 de septiembre. Toda la información sobre el procedimiento estará disponible desde el lunes 11 de agosto en la web www.caib.es/sites/irfap/ca/adquisicio_finca_experimentacio, y las consultas se podrán realizar a través del correo electrónico contractacio@irfap.es o del teléfono 971 17 60 84.
La intención del Govern es "formalizar la compra antes de que acabe el año, con un presupuesto procedente de los fondos del factor de insularidad".
