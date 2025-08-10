La denuncia de un profesor de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»

Dos profesores del cuerpo de expertos de Formación Profesional (FP) denuncian que Educación les contactó en julio para confirmarles que el curso que viene seguirían en la plaza que estaban ocupando para llamarles apenas una semana después y quitársela y anunciarles el fin de su contrato el 31 de agosto, sin ninguna explicación más allá de «son órdenes superiores», ni ninguna alternativa ni reubicación.

Este giro les ha dejado noqueados, al hacer saltar por los aires su planificación personal y familiar y dejarles todo este mes de agosto en la incertidumbre sobre qué pasará el próximo curso, de si conseguirán plaza y dónde.

Uno de los afectados, J.S, ha explicado a este diario que el pasado 31 de julio recibió por escrito y por teléfono la confirmación de que seguiría el próximo curso en el centro donde lleva dos años trabajando. Se le indicó que debía incorporarse el 1 de septiembre.

Una semana después le llamaron desde el servicio de adjudicaciones anunciándole “una mala noticia”: ya no mantenía la plaza por “órdenes de instancias superiores”. No se le dio más explicación ni se le ofreció alternativa.

El docente recuerda que la plaza le fue asignada en sustitución del titular que está en comisión de servicios en otro centro y asegura que desde el principio se le garantizó preferencia para prorrogarla si éste no regresaba.

Así lo ha reflejado este profesor (que tiene documentado cada paso y comunicación con Conselleria) en la reclamación que ha presentado, denunciando que esta «rescisión contractual repentina, sin justificación por escrito ni ofrecimiento de alternativa supone una «situación de desamparo administrativo» y «un perjuicio grave».

Además cree que Educación incurre en una posible vulneración «del principio de confianza legítima, transparencia administrativa e igualdad de oportunidades en el acceso a la función docente», con «las consecuencias laborales y económicas que ello implica», lamenta el afectado, que además deplora que no se le haya argumentado por escrito la decisión.

Educación ha señalado que en este caso cometieron un error cuando se le dijo que podría continuar ya que inicialmente pensaron que la plaza era una vacante y no una sustitución por una comisión de servicios. Por eso, una vez se detectó el error, argumentan fuentes autorizadas, se le contactó para anunciarle que finalmente se le rescindía el contrato el 31 de agosto, como se procede con el personal laboral.

Conselleria recuerda además que si el titular de una plaza solicita la reincorporación, el profesor experto que lo sustituye es cesado, pero éste no sería el caso ya que el titular, como muestra el propio listado de la Conselleria, sigue el próximo curso en la plaza de comisión de servicios en otro centro.

Desde Educación dicen no tener constancia de que haya más casos de profesorado experto (un cuerpo especial de FP, muy especializado y que se rige por normas diferentes a las de los interinos 'ordinarios') en una situación similar, pero varios han creado un grupo de Telegram donde están exponiendo episodios parecidos.

Con el traslado a otra isla ya preparado

Uno de ellos ha contactado con este diario relatando una historia similar a la de J.S. pero con una complicación añadida: en su caso la plaza estaba en otra isla y ya había preparado su traslado.

Este docente menorquín se incorporó a esta plaza en Mallorca en enero. Le llamaron y le dieron 72 horas para tomar posesión, lo que implicó buscar alojamiento, firmar un contrato de alquiler, pagar fianza, comprar billetes de transporte y trasladar el coche en dos días.

Logró cumplir el plazo. Su contrato era para una plaza de tres años, en sustitución de una persona en comisión de servicios, con duración indeterminada hasta el regreso de la titular.

El pasado julio, le confirmaron por teléfono y por correo electrónico que debía incorporarse el 1 de septiembre en el mismo centro. Comenzó entonces los preparativos para trasladarse: los logísticos (compra de billetes, transporte del coche, contacto con el arrendador) y los familiares (mentalizar a sus hijos y a su pareja de que se iba a vivir a otra isla, otra vez).

Pocos días después, sin embargo, recibió otra llamada informándole de que, “por órdenes superiores”, sería cesado el 31 de agosto y que todo lo que le habían confirmado ya no tenía validez.

Tuvo que echar para atrás todo los pasos que había dado para mudarse. La compañía de transporte no le reembolsó los billetes por haber transcurrido más de 24 horas desde la compra.

Mientras, la plaza, afirma, sigue vacante y sin cubrir por interinos ni por el procedimiento urgente: “No entiendo por qué no puedo mantenerla, si el contrato lo avalaba y se trata de un puesto de difícil cobertura”, lamenta, asegurando que la situación ha generado desconcierto en su familia y un estado de gran incertidumbre personal y profesional.