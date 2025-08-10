Las cifras de locura por el eclipse que se verá desde Mallorca en 2026: 6.000 euros por un paquete turístico para un fenómeno de un minuto y medio

Un minuto y 36 segundos. Este es el tiempo que durará el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 agosto de 2026, un fenómeno del que España será testigo privilegiada a nivel mundial, con Mallorca como enclave más idóneo para observarlo.

El eclipse atraerá a los aficionados a la astronomía y/o al lujo y las experiencias únicas, que ya se están moviendo para poder estar en la isla y asegurarse un buen sitio para disfrutar el acontecimiento. Aunque aún falta un año para que se produzca, ya está generando unas cifras de locura, con hoteles costeros que tienen copadas el 65% de las plazas para esas fechas; paquetes turísticos de seis días que se ofertan a 6.000 euros por cabeza y suites a 1.700 euros la noche que ya están reservadas.

El fenómeno

Este eclipse total de sol ha sido catalogado por varios expertos como "al acontecimiento del siglo" , un fenómeno que no se da en Mallorca desde 1905. El próximo eclipse tiene el aliciente de que se producirá al atardecer, con la puesta de sol.

“En lenguaje coloquial, el eclipse empezará cuando la luna se coma un trozo de sol y avanzará hasta completar el disco solar. Se hará de noche durante un minuto y medio y se podrán ver las estrellas. Luego, volverá a salir el sol y acabará poniéndose. Será un verdadero espectáculo”, opina el presidente de AstroMallorca, Alfredo Bonet.

Se da la circunstancia de que el eclipse antecederá a la noche del máximo de las Pérseidas, por lo que una vez finalizado y cuando se acabe de poner el sol, encima después se podrá disfrutar de la lluvia de estrellas.Los eclipses de sol necesariamente suceden durante el novilunio, por lo que en la noche del 12 al 13 de agosto de 2026, la Luna no supondrá ningún estorbo para observar los meteoros. Para Bonet el culmen soñado sería poder ver el efecto óptico del rayo verde.

La baja elevación del fenómeno hace que se recomienden lugares con el horizonte oeste muy despejado, sin montañas, edificios o grandes árboles.

El momento exacto

El esperado acontecimiento se producirá el 12 de agosto de 2026 minutos antes de la puesta de sol. Según el Instituto Geográfico Nacional, en la isla comenzará a las 19.38 horas y tendrá su máximo entre las 20,31 y las 20,33 horas, unos minutos antes de la puesta de sol, con el astro ya muy bajo, a una altura de tan solo dos grados. La duración exacta estimada es de un minuto con 36 segundos.

Las mejores ubicaciones

Galicia y Mallorca han sido señalados por los expertos como puntos privilegiados de observación, pero la isla está generando más interés por el temor a que las frecuentes lluvias gallegas estropeen el momento. Dado que se producirá con el sol ya muy bajo, porquito antes de ponerse, lo ideal es buscar lugares con el horizonte oeste muy despejado, sin montañas, edificios o grandes árboles.

En la isla, los mejores enclaves serán la zona costera de la Serra de Tramuntana y el litoral de Llucmajor, desde el Cap Blanc hasta la Colònia de Sant Jordi. En la Tramuntana, en la costa norte, hay miradores como el de Son Marroig o ses Ànimes muy tentadores por su fabulosa ubicación, pero que tienen una capacidad muy limitada. La costa de Llucmajor es otra buena opción por visibilidad y también por tener más capacidad en todo lo que es la carretera de Cap Blanc. Palma no es un sitio recomendado para observar este eclipse, recuerda Bonet.

Preparación para prevenir riesgos

Expertos como el presidente de AstroMallorca creen que vendrá mucha gente de todo el mundo y augura que media isla se colapsará y se podría generar un problema de protección civil (más teniendo en cuenta el calibre de la carretera de la Serra, sinuosa, estrecha y con tramos sin arcén).

El Gobierno ha movilizado a trece ministerios (Ciencia, Transportes, Defensa, Interior, Hacienda, Educación, Industria y Turismo, Política Territorial, Transición Ecológica, Cultura, Economía, Sanidad y Derechos Sociales) para prepararse para el fenómeno, para atender tanto el aspecto científico como el logístico y de seguridad y el turístico.

A nivel autonómico, el Govern balear se coordinará con el Consell de Mallorca y los ayuntamientos afectados según se acerque la fecha y tenga más datos sobre la afluencia de gente. Tiene previsto lanzar una campaña de concienciación y difusión de consejos de autoprotección, para prevenir lesiones oculares y también tratar de evitar accidentes en zonas escarpadas y acantilados.

Hito para el astroturismo

El sector turístico ya hace tiempo que detectó que el fenómeno sería un evento importante. Hay hoteles que ya el año pasado, con dos años de antelación, recibieron reservas. Es el caso del hotel Espléndido, de Portixol Group, que ya tiene vendido el 65% para la semana del 8 al 15 de agosto de 2026. Similar situación viven en el hotel Continental de Valldemossa o en el Jumeirah Mallorca de Port de Sóller.

También hay agencias especializadas, como The Ventourist, que están ofreciendo un paquete turístico exclusivo con 12 plazas que oferta una combinación de actividades de senderismo y ciclismo que incluye disfrutar del fenómeno desde el mar, con cena incluida, a bordo de un llaüt y lejos de multitudes. El precio, 6.280 euros por persona, prevé estancias en el hotel Espléndido, del Port de Sóller, y en Son Brulll, en Pollença.