Los tribunales declaran nulo el despido del profesor de teatro denunciado por acoso sexual a sus alumnas

La Justicia ha declarado la improcedencia del despido, y por lo tanto lo anula, del profesor de teatro Martí Fons, sobre el que se acordó esta medida disciplinaria como consecuencia de una denuncia por acoso sexual a varias alumnas. Además de profesor, Martí Fons formaba parte del secretariado de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escéniques de Baleares, (ESADIB) que es una empresa instrumental que pertenece a la comunidad autónoma. Los jueces ordenan la readmisión del profesor, que tiene derecho a una indemnización de 64.000 euros. La anulación del despido de Martí Fons lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia. La Sala hace una interpretación muy diferente de los hechos que realizó previamente la jueza de primera instancia, que sí justificó la medida disciplinaria contra el docente. Los hechos se sitúan en el mes de diciembre del año 2020. Un profesor detectó a una alumna algo alterada y al preguntarle lo que le pasaba le reconoció que Martí Fons le enviaba «mensajes constantemente» y por ello se sentía muy incómoda en sus clases. Este mismo sentimiento lo tuvo en una tutoría. El profesor habló con otros alumnos y le confirmaron que no había una sola víctima, sino varias, que también se sentían sexualmente acosadas por el profesor. Y también acusaron al director de la Fundación de tener el mismo comportamiento de acoso sexual hacia las estudiantes.

Esta información fue trasladada a la jefa de estudios de la escuela de teatro, que a su vez lo comunicó a la inspección educativa. En el transcurso de la investigación interna se recibió una carta firmada por 56 alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, para denunciar formalmente la «conducta inadecuada e inapropiada del profesor» hacia las alumnas. El escrito se acompañó con el testimonio de 25 estudiantes, que describían episodios de acoso.

La administración consideró que los hechos eran muy graves y que merecían el despido disciplinario del profesor de teatro, pero en el procedimiento administrativo se cometió un fallo muy grave, que a la postre ha supuesto que esta decisión fuera declarada nula: nunca se solicitó al profesor denunciado que diera su versión de los hechos y se defendiera de las graves acusaciones en su contra. Se le despidió sin escucharle, a pesar de la normativa laboral exigía conocer su versión de los hechos.

En la primera sentencia, que ahora ha sido anulada, se describían los mensajes telefónicos que mantuvo el profesor con una alumna. Fueron mensajes en los que le preguntaba por su estado de ánimo (situados en plena pandemia» y se mostraba dispuesto a ayudarla. La jueza consideró que estos mensajes se podían interpretar en un ambiente de acoso sexual, pero el Tribunal Superior interpreta todo lo contrario. No considera que ni una sola de las frases que le envió por teléfono a la alumna pueda interpretarse como un acoso sexual, como interpretó la estudiante. Los jueces creen que esta comunicación puede formar parte de la «corrección académica», sobre todo teniendo en cuenta que no fueron seguidos, sino en intervalos de uno a tres meses.

Además del despido disciplinario, la Fundación trasladó los hechos a la fiscalía, que archivó la denuncia al entender que ninguno de los hechos que relataban los alumnos podía situarse dentro del delito de acoso sexual.

El tribunal insinúa que el despido se acordó ante el ruido mediático que supuso la denuncia colectiva de los alumnos y que la administración respondió decretando esta medida disciplinaria. También cuestionan los jueces que en el año 2021 la Fundación no dispusiera de un protocolo de acoso sexual.