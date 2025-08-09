Trece ministerios se movilizan por el eclipse de sol del próximo año que se verá en Mallorca

Trece ministerios se coordinarán, a través de una comisión, para garantizar la seguridad de cara al eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026, que se verá en la zona norte de España y, especialmente, en Mallorca. El Gobierno central se ha movilizado ante el que califican algunos expertos como el evento astronómico del siglo y también ante otro eclipse de sol total que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y un tercero, que será anular, el 26 de enero de 2028.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que lidera la comisión junto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se trata de un fenómeno astronómico “extraordinario” que se podrá ver prácticamente solo desde España y que, por tanto, plantea tanto desafíos logísticos y de seguridad para las administraciones públicas, como oportunidades para la investigación y la divulgación científica.

El eclipse total de sol del próximo año, previsto para el 12 de agosto, está considerado como único. Desde 1905 no se veía un fenómeno de este tipo en nuestro país. España será el único territorio habitado donde se podrá observar y Mallorca se convertirá en un lugar excepcional para contemplarlo, ya que se producirá minutos antes de la puesta de sol, entre las 20,31 horas y las 20,33.

Eclipse solar, en una imagen de archivo. / -

El Govern balear se coordinará con el Consell de Mallorca y los ayuntamientos afectados a medida que tenga más datos sobre la afluencia de gente. Tiene previsto lanzar una campaña de concienciación y difusión de consejos de autoprotección, como suele ser habitual por ejemplo cuando hay previsión de fenómenos meteorológicos adversos, en este caso para prevenir lesiones oculares y accidentes en zonas escarpadas y en acantilados. “No vamos a hacer promoción turística, nuestro mensaje es de contención”, aclaran de forma rotunda fuentes del Govern.

Y es que, precisamente, Mallorca no necesita promoción turística en un 12 de agosto cualquiera. Si, además, el próximo año coincide con un espectacular eclipse solar total, los visitantes están más que asegurados. Eventos astronómicos de este calibre arrastran a una gran cantidad de aficionados de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, que no dudan en viajar miles de kilómetros con sus telescopios y cámaras de fotografiar para captar la mejor imagen del eclipse. Hace un año que ya se han incrementado las reservas en hoteles de la zona de Sóller. Y las consultas de alquileres vacacionales en casas rurales de la Serra de Tramuntana se han disparado.

Parte de Mallorca se saturará

Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, entidad con más de 200 socios en la isla, lo tiene claro: “Segurísimo que se va a colapsar una parte de la isla, será un problema de protección civil, los coches serán el principal problema”.

Según Bonet, “en Mallorca se podrá contemplar el eclipse en una zona amplia costera; en la Tramuntana, en la costa norte, tenemos miradores y sitios fabulosos como el de Son Marroig o ses Ànimes, pero tienen una capacidad muy limitada; otra zona de la isla es la costa de Llucmajor, desde el Cap Blanc hasta la Colònia de Sant Jordi, la carretera del Cap Blanc tiene más capacidad, no es como la de la Serra, que es tortuosa, estrecha y con tramos sin arcén”.

Trece ministerios se movilizan por el eclipse de sol del próximo año que se verá en Mallorca / DM

El presidente de AstroMallorca recalca que Palma no será un buen lugar para ver cómo la luna tapa completamente el sol. “El Galatzó tapará, hay que tener en cuenta que se producirá con la puesta de sol”, señala.

“Las carreteras se colapsarán, habrá coches en los arcenes, mal aparcados… Las autoridades tendrán que activar dispositivos de seguridad en los puntos donde mejor pueda observarse el eclipse total”, añade Bonet. “Lo más importante es la seguridad, evitar los colapsos, evitar accidentes y nunca mirar directamente al sol, hay que usar gafas homologadas y filtros de protección”, recalcan desde AstroMallorca.

A nivel nacional, los ministerios que participarán en la comisión, aparte del de Ciencia y el de Transportes, son los de Defensa, Interior, Hacienda, Educación, Industria y Turismo, Política Territorial, Transición Ecológica, Cultura, Economía, Sanidad y Derechos Sociales.