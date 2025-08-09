Ibiza

¿Reunión en Ibiza entre la Casa Blanca y Qatar para poner fin a la guerra de Gaza?

Steve Witkoff, emisario de Trump, se encuentra con el primer ministro qatarí en la isla, según el periodista Barak Ravid

Palestinos con ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza POLITICA

Redacción Digital

David Ventura

Steve Witkoff, emisario de Donald Trump, podría reunirse este sábado en la isla de Ibiza con el primer ministro de Qatar para discutir un plan con el que poner fin a la guerra de Gaza. Así lo ha asegurado Barak Ravid, periodista de Axios en la red social X (antes Twitter), una información que ha corrido como la pólvora y que ya reproducen diarios de todo el mundo, también la prensa española.

Todo hace pensar que una reunión de estas características requeriría un importante dispositivo de seguridad. Sin embargo, desde el Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza han explicado a este diario este mediodía que no tenían constancia del encuentro. Desde la oficina de comunicación de la Guardia Civil señalan que no tienen conocimiento de la reunión, aunque matizan: "Pero en caso de que fuera cierto, no facilitamos datos sobre planes y dispositivos de seguridad".

Uno de los puntos claves de este posible encuentro en la isla sería la liberación de los rehenes, siempre según Ravid. La reunión se celebra en uno de los momentos de máxima presión internacional sobre el gobierno de Israel después de que éste comunicara su decisión de "tomar toda Gaza", medida que la Comisión Europea instó a Netanyahu a considerar, y con las imágenes de la muerte por inanición de la población de la franja.

