El PP tendrá que posicionarse sobre la prohibición de las celebraciones islámicas en Baleares

El Parlament votará una iniciativa de Vox para que se denieguen la cesión o uso de espacios públicos a las festividades "ajenas a nuestras tradiciones"

Imagen de archivo de uno de los rezos multitudinarios celebrados en el Germans Escalas por el fin del Ramadán.

Imagen de archivo de uno de los rezos multitudinarios celebrados en el Germans Escalas por el fin del Ramadán.

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Parlament debatirá, al volver de vacaciones, una Proposición No de Ley de Vox calcada a la que se ha aprobado recientemente en el municipio de Jumilla que pretende prohibir la celebración pública de la denominada ‘Fiesta del Cordero’ u otras conmemoraciones "ajenas a nuestras tradiciones". El debate obligará al Partido Popular de Marga Prohens a fijar su posición en un asunto de alta carga ideológica que, de prosperar, implicaría un veto a la organización pública de estas festividades en las islas.

La iniciativa, registrada el 6 de junio por la diputada María José Verdú, insta al Govern a “denegar la cesión o uso de espacios públicos para las celebraciones religiosas o culturales que no formen parte de nuestras tradiciones” y a “revisar y reforzar las normativas autonómicas en materia sanitaria, de bienestar animal y de uso del espacio público” con el objetivo de impedir que se habiliten “mataderos móviles u otros dispositivos logísticos” para este tipo de ritos.

"Deben ser firmemente rechazados, especialmente en una comunidad autónoma que vive del turismo y de la proyección internacional de su identidad propia. La presencia y normalización de prácticas que no respetan nuestras costumbres ni nuestros estándares sanitarios y de bienestar animal, además de suponer un riesgo para la imagen turística de las islas, contradice directamente el deber institucional de preservar y promover nuestras tradiciones", aseguran.

En el texto, Vox denuncia que "la promoción o tolerancia de este tipo de prácticas, en ocasiones con el apoyo directo o indirecto de administraciones públicas, constituye una cesión inaceptable de nuestra identidad y una forma de imposición cultural".

La propuesta sigue la estela de mociones aprobadas en otros municipios como Jumilla. Vox también plantea que el Parlament inste al Gobierno central a “garantizar, en todo el territorio nacional, la primacía de las festividades tradicionales españolas, evitando el reconocimiento institucional o la oficialización de celebraciones foráneas como el Eid al-Adha”.

