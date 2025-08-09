El PP tendrá que posicionarse sobre la prohibición de las celebraciones islámicas en Baleares

El Parlament debatirá, al volver de vacaciones, una Proposición No de Ley de Vox calcada a la que se ha aprobado recientemente en el municipio de Jumilla que pretende prohibir la celebración pública de la denominada ‘Fiesta del Cordero’ u otras conmemoraciones "ajenas a nuestras tradiciones". El debate obligará al Partido Popular de Marga Prohens a fijar su posición en un asunto de alta carga ideológica que, de prosperar, implicaría un veto a la organización pública de estas festividades en las islas.

La iniciativa, registrada el 6 de junio por la diputada María José Verdú, insta al Govern a “denegar la cesión o uso de espacios públicos para las celebraciones religiosas o culturales que no formen parte de nuestras tradiciones” y a “revisar y reforzar las normativas autonómicas en materia sanitaria, de bienestar animal y de uso del espacio público” con el objetivo de impedir que se habiliten “mataderos móviles u otros dispositivos logísticos” para este tipo de ritos.

"Deben ser firmemente rechazados, especialmente en una comunidad autónoma que vive del turismo y de la proyección internacional de su identidad propia. La presencia y normalización de prácticas que no respetan nuestras costumbres ni nuestros estándares sanitarios y de bienestar animal, además de suponer un riesgo para la imagen turística de las islas, contradice directamente el deber institucional de preservar y promover nuestras tradiciones", aseguran.

En el texto, Vox denuncia que "la promoción o tolerancia de este tipo de prácticas, en ocasiones con el apoyo directo o indirecto de administraciones públicas, constituye una cesión inaceptable de nuestra identidad y una forma de imposición cultural".

La propuesta sigue la estela de mociones aprobadas en otros municipios como Jumilla. Vox también plantea que el Parlament inste al Gobierno central a “garantizar, en todo el territorio nacional, la primacía de las festividades tradicionales españolas, evitando el reconocimiento institucional o la oficialización de celebraciones foráneas como el Eid al-Adha”.