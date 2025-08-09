Educación introduce la "entrevista personal" como paso determinante para entrar como asesor técnico docente

El pasado julio, Educación cesó a un mínimo de 50 asesores técnicos docentes (ATD) —profesores que pasan del centro educativo a ejercer tareas técnicas en la Conselleria— y anunció una «reorganización» de este personal y una nueva convocatoria. Esta semana ha publicado su resolución, que supone la derogación de las instrucciones que se aprobaron en 2018 para introducir criterios y pautas en estas designaciones y reducir la arbitrariedad en unos fichajes que durante muchos años han servido a los partidos para liberar de dar clase a personas afines.

Las bases de las nuevas normas del juego, publicadas el jueves en el BOIB, son más flexibles e incluyen una «entrevista personal» que antes solo se hacía en caso de empate y que ahora se convierte en un paso determinante que marca si el candidato es apto o no.

Otra novedad es que, si antes se coordinaba todo desde Secretaría General, ahora cada servicio decidirá y publicará su convocatoria con el número de plazas que oferta. Por ello, la resolución deja muchas más cosas al aire que la anterior (publicada en 2022), sin detallar, por ejemplo, quién conformará esa comisión de evaluación. Educación aún no ha concretado el global de cuántos docentes entrarán a Conselleria para sustituir a los 50 cesados. En julio, el conseller Vera habló de que irían saliendo convocatorias «en septiembre».

Desde el PSIB, Amanda Fernández ha considerado esta resolución, publicada en pleno agosto y a un mes del inicio escolar, como «una nueva muestra de despropósito, de improvisación y de falta de transparencia». Ha lamentado que no concrete «ni cuántas plazas hay ni un plazo uniforme para presentarlas», además de remitir cada servicio a publicar su información por separado «sin un calendario claro».

La socialista también advierte de que la introducción de una entrevista con rúbrica «poco rigurosa» abre la puerta a designaciones arbitrarias y políticas, permitiendo «colocar a dedo» a personas afines. Fernández concluye, en definitiva, que la resolución «es una tomadura de pelo».