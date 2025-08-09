Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca

«Hace casi tres años un cliente repetidor americano me pidió hacer una reserva para agosto de 2026 en una de las habitaciones que dan al mar», rememora Lluís Rullan. El presidente de la Asociación Hotelera de Sóller, explotador del hotel Los Geranios, en el Port de Sóller, no daba crédito. Hasta que aquel profesor universitario le explicó que después de más de un siglo sin un eclipse solar total visible desde la península Ibérica y Baleares Mallorca será el 12 de agosto un escenario privilegiado para observarlo. La Serra de la Tramuntana se ha convertido en uno de los lugares más buscados por los amantes del astroturismo. El fenómeno de ese atardecer obligó a muchos hoteles a abrir sus reservas con una antelación nunca vista y admitirlas sin poder facilitar aún las tarifas. Hay casos en los que para este octubre ya colgarán el cartel de completo para esa semana de la próxima temporada.

The Ventourist, agencia mallorquina de turismo activo, oferta un paquete que incluye disfrutar del fenómeno a bordo de un 'llaüt'. / The Ventourist

El eclipse total de 2026 será «la gran cita que impulsará el astroturismo en España», según Turespaña. El organismo del Ministerio de Industria y Turismo responsable de la promoción, presidido por la mallorquina Rosario Sánchez, incide en su web que se avecina una década de eclipses en el país; al del 12 de agosto seguirá otro eclipse solar total el 2 de agosto de 2027 y uno más, un eclipse solar anular («anillo de fuego»), el 26 de enero de 2028. Con la creciente demanda de experiencias únicas los aficionados a la astronomía persiguen conseguir las ubicaciones más privilegiadas. También se están disparando las búsquedas en agroturismos y se están comercializando cruceros para el espectáculo.

Mallorca se encuentra ante una oportunidad única par explotar el turismo astronómico. La observación del cielo nocturno y la exploración del universo ha motivado la apuesta de Mar Suau para armar un paquete «desde el ángulo del turismo activo para pasar una semana en la isla, del 9 al 14 de agosto», con el pretexto del eclipse. La fundadora de The Ventourist, agencia especializada en ese tipo de turismo con la que organiza viajes a medida, oferta una combinación de actividades de senderismo y ciclismo que incluye el cuarto día disfrutar del fenómeno desde el mar, con cena incluida, a bordo de un llaüt y lejos de multitudes. El precio, 6.280 euros por persona, con doce exclusivas plazas, con estancias en el hotel Espléndido, del Port de Sóller, y en Son Brulll, en Pollença, el hotel de la familia Suau.

«Estuve en la feria ILTM (International Luxury Travel Market) de Singapur, a finales de junio con agencias de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y gustó mucho. Son turistas muy dinámicos», cuenta Suau, también vicepresidenta de Essentially Mallorca, la asociación que reúne la oferta de lujo de la isla. «En el Port de Sóller están a tope y los barcos también se han puesto las pilas. Hay mucho interés».

Un paquete de seis días con vista del eclipse desde un 'llaüt se oferta por 6.000 euros por persona

Esa locura desatada en torno al eclipse la confirma la gerente de Essentially, Maria Renart. «En la ILTM de Cannes, en diciembre pasado, ya había agentes que buscaban paquetes. El interés ha venido desde fuera y por eso nuestros socios están creando paquetes turísticos».

El Jumeirah Mallorca de Port de Sóller, en la imagen, prepara un evento especial para el día del eclipse. / Jumeirah

Desde el hotel Espléndido, de Portixol Group, su directora, Mónica Porras, también destaca su sorpresa al recibir una petición el verano pasado. «¡Una reserva con dos años de antelación! No estaban las ventas abiertas. Empezaron a llegar más y a un año vista ya tenemos vendido el 65 % para la semana del 8 al 15 de agosto».

Para que no «se bloquee el hotel para un solo día» en plena temporada se está recurriendo a exigir estancias mínimas, práctica habitual dentro del sector en los picos del verano.

Primero, las ‘suites’

En el hotel Espléndido se han reservado primero las habitaciones con tarifas más caras, como la suite a razón de 1.770 euros la noche o las dos del ático (1.085 euros). En este establecimiento la mayoría de los clientes que vendrán son británicos. Porras no descarta que les tocará abrir lista de espera a este ritmo de demanda para sus 74 habitaciones.

Una situación similar se está viviendo en el hotel Continental de Valldemossa, de Bordoy Hotels. «Queremos organizar algo especial» para la visión del eclipse visto que ya se han reservado hasta el 60 % de sus 58 habitaciones, dice su director, José Miguel Martínez. «Hemos dicho que no a grupos grandes, nos han llegado a pedir para 50 personas. Solo estamos admitiendo reservas individuales o para tres, cuatro o cinco habitaciones», después de que el 27 de octubre de 2023 llegara una reserva de 20 habitaciones desde el norte de Europa.

Con una ubicación privilegiada, con vistas a sa Foradada, «tenemos que valorar que no se nos vaya de las manos», continúa el responsable del Continental. El interés es tal entre turistas nacionales y europeos que Martínez barrunta que «en uno o dos meses ya estaremos llenos para cuatro o cinco días del próximo agosto». Incluso residentes están consultando si podrán acudir a las zonas comunes del hotel, pero no hay tal posibilidad, advierte.

«En uno o dos meses estaremos llenos para esos días de agosto», avanzan desde el Bordoy Continental

En el Jumeirah Mallorca de Port de Sóller también se sorprendieron por la antelación de algunas peticiones de reserva. «Recibimos solicitudes para el 12 de agosto de 2026 incluso cuando estábamos cerrando el hotel al final de la temporada en 2024», explica Cristina Sancenón, su directora general. «Desde hace tiempo contamos con reservas confirmadas para esas fechas». «Estamos en el epicentro de un fenómeno extraordinario y recibimos peticiones de todo el mundo», añade Sancenón. Su equipo ya trabaja en el diseño de experiencias que incluirán estancias de varios días y propuestas gastronómicas. Además, preparan un evento especial para acompañar el eclipse solar en colaboración con otras entidades «que promete convertirse en un momento inolvidable para los huéspedes».

Lluís Rullan sigue con atención cómo los enamorados del astroturismo se preparan para su día D. «Se observará mejor desde Galicia y Mallorca, pero las opciones de verlo bien son mayores desde aquí», por si las nubes aguan la fiesta en tierras gallegas. «Hay quienes irán a Barcelona unos días y organizan actividades», todo para observar un espectáculo que «será de un minuto y medio. El profesor universitario americano ya tenía analizada la foto» que quiere inmortalizar con la vista del faro, desde la segunda planta del hotel Los Geranios. Después de casi un siglo ya solo queda un año para avistar el eclipse solar total desde Mallorca.