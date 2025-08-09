El Cabildo de la Catedral de Mallorca se solidariza con la Mezquita de Córdoba por el incendio

El Cabildo de la Catedral de Mallorca se ha solidarizado este sábado con la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el Cabildo de la Catedral de Mallorca ha mostrado su "solidaridad" y "apoyo" a la Mezquita de Córdoba por el incendio sufrido este viernes.Asimismo, el Cabildo de la Seu ha destacado "la importancia del mantenimiento y la prevención del patrimonio de la Iglesia".

Hay que recordar que el incendio se declaró en una capilla lateral y cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba pasadas las 21.00 horas de este viernes, provocando una intensa humareda. Afortunadamente, el fuego pudo ser controlado este mismo viernes por los bomberos y ya ha sido completamente extinguido.

El incendio de la Mezquita de Córdoba

Si no fuera por el fuerte olor a quemado, los centenares de visitantes que este sábado pasean por el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba no sabrían que, hace unas horas, parte del monumento estaba ardiendo. Suena la llamada a misa, los guías turísticos explican los entresijos del conjunto monumental, los visitantes intentan situarse con el mapa en la mano. Todo es distinto, muy distinto, a unos pocos metros.

La negrura impera en esta zona de la Mezquita, la pintura de numerosos elementos se cae a pedazos, como pedazos de madera se acumulan en las dos capillas que se han visto más afectadas. Responsables de seguridad del monumento no se apartan de los bomberos que siguen trabajando en la zona para asegurarla, está también la Policía Científica para determinar qué ocurrió en la noche del viernes para que el fuego devorara una parte, aunque pequeña, del edificio, responsables de distintas administraciones también están a pie de campo para mostrar su colaboración.