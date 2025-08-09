Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”

“Es el acontecimiento del siglo”. Así de contundente se muestra Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, asociación con más de 200 socios en la isla, al referirse al eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026.

“Para encontrar un evento astronómico de este tipo en Mallorca hay que remontarse a 1905, cuando se pudo ver un eclipse total de sol. En esa ocasión, hace más de cien años, vino gente de todo el mundo científico y se reunieron en el Castell de Bellver. Esa vez, era un buen punto. Ahora, en 2026, Palma no será un buen lugar porque na Burguesa tapará la puesta de sol”, explica Bonet.

El próximo eclipse tiene el aliciente de que se producirá al atardecer, con la puesta de sol. Mallorca será un lugar privilegiado para contemplarlo, especialmente, la zona costera de la Serra de Tramuntana y el litoral de Llucmajor, desde el Cap Blanc hasta la Colònia de Sant Jordi.

“En lenguaje coloquial, el eclipse empezará cuando la luna se coma un trozo de sol y avanzará hasta completar el disco solar. Se hará de noche durante un minuto y medio. Se podrán ver las estrellas. Luego, volverá a salir el sol y acabará poniéndose. Será un verdadero espectáculo. El eclipse será total en la isla entre las 20,31 horas y las 20,33 del 12 de agosto de 2026”, informa el presidente de AstroMallorca.

Trece ministerios se movilizan por el eclipse de sol del próximo año que se verá en Mallorca / DM

Según el Instituto Geográfico Nacional, que sigue los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, España será el mejor lugar del mundo para ver el acontecimiento astronómico, por lo que cabe esperar que se desplazarán numerosos cazadores de eclipses y turistas a nuestro país.

Además, se da la circunstancia de que el eclipse antecede a la noche del máximo de las Perseidas. Así, mucha gente permanecerá en el lugar de observación del eclipse para disfrutar luego con la lluvia de estrellas.

Desde Galicia a las islas

El eclipse se podrá ver como total en la zona norte peninsular y en Baleares. Primero, se podrá contemplar en Galicia y en último lugar, en Mallorca. Según el Instituto Geográfico Nacional, en la isla comenzará a las 19.38 horas y tendrá su máximo a las 20,32 horas, unos minutos antes de la puesta de sol, con el astro ya muy bajo, a una altura de tan solo dos grados. La baja elevación del fenómeno hace que se recomienden lugares con el horizonte oeste muy despejado, sin montañas, edificios o grandes árboles.

“En nuestra asociación hemos recibido multitud de peticiones de gente de todo el mundo que nos pregunta cuál es el mejor lugar para contemplar el evento astronómico y dónde nos vamos a reunir nosotros. La gente es libre de ponerse donde quiera, pero podemos aconsejar o desaconsejar”, detalla Alfredo Bonet de AstroMallorca.

“Sobre todo las solicitudes son del mundo anglosajón, de Estados Unidos e Inglaterra. Allí, hay una cultura de viajar y coger maletas para ver un eclipse”, reconoce Bonet.

“Este próximo 12 de agosto haremos un ensayo general para evaluar lugares de la isla. Lo hemos organizado nosotros de forma interna, hemos pedido ayuda a nuestros 200 socios para evaluar distintos puntos. Por ejemplo, tomaremos mediciones en la carretera del Cap Blanc”, indica el presidente de AstroMallorca.

“También hemos hecho ya un pedido de 2.000 gafas homologadas y filtros solares para nuestros aparatos. Todo tiene que estar bien protegido. Es muy peligroso mirar directamente el eclipse, puede causar graves lesiones en los ojos, no se puede mirar directamente al sol”, destaca Bonet.

“Ya hemos hablado con las autoridades y hemos creado un grupo de voluntarios, aquí nadie cobra, lo hacemos de forma desinteresada. Mucha gente no se imagina lo que se nos viene encima. Habrá un problema de protección civil, una parte de la isla se va a colapsar”, advierte el presidente de la entidad.

“La totalidad del eclipse serán apenas un par de minutos. Se hará de noche, se podrán ver las estrellas en el cielo, las aves se pondrán a dormir, los perros ladrarán… Cuando se recupere parte del disco solar, el sol ya empezará a caer y se pondrá. También existe la posibilidad de ver el efecto de un rayo verde, eso sería la guinda del pastel”, concluye Alfredo Bonet.

Los astrofotógrafos son conscientes de la gran oportunidad que tendrán esa tarde para captar un evento excepcional y obtener espectaculares fotografías en el mar, en la costa o cerca de monumentos con el sol eclipsado mientras se pone.