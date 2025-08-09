3.000 euros por una noche en una habitación de hotel en Mallorca: La llegada de turistas para el eclipse de 2026 dispara los precios

Todavía queda un año para el gran día. Sin embargo, Andreas Glaesser lleva ya medio año preparándose para el 12 de agosto de 2026. Está leyendo cómo puede retransmitir en directo el eclipse total de sol, que se verá especialmente bien desde Mallorca (véase más abajo). Además, este astrofotógrafo aficionado (según informó Mallorca Zeitung) se está informando sobre si necesita algún equipo especial, como filtros para sus cámaras. Estaría dispuesto a gastarse cientos de euros en ello.

Al fin y al cabo, a diferencia de muchos otros astrólogos aficionados, Glaesser tiene una gran ventaja. Podrá capturar el espectáculo desde la terraza de su casa en Cala Blava. Otros interesados del sector han volado expresamente a la isla para ver «de cerca» este espectáculo celeste tan especial, algunos incluso desde Estados Unidos.

Debido al próximo eclipse solar, los hoteleros de los alojamientos del paseo marítimo de Port de Sóller llevan ya algún tiempo experimentando una auténtica avalancha de reservas de habitaciones con vistas al mar. «Para mi hotel Los Geranios, un huésped estadounidense incluso hizo la reserva hace dos años, es decir, tres años antes del evento», cuenta Lluís Rullán, presidente de la Asociación de Hoteleros de Sóller. Los aficionados a la astronomía tienen especialmente en el punto de mira este lugar del valle de los naranjos, ya que se menciona en foros y sitios web como uno de los mejores lugares para contemplar el espectáculo.

Eclipse total de sol en Ciudad de México en 2024: algunos aficionados a la astronomía viajan por medio mundo para ver el espectáculo. / Jair Cabrera Torres / Cabrera Torres

La foto perfecta ya está en mi mente

El hotel de Rullán se encuentra en la bahía de la localidad costera, un poco apartado, en la playa de Repic. Cuanto más céntrico es un hotel, más solicitado está para el 12 de agosto de 2026, sabe Rullán. «Muchos quieren fotografiar el eclipse solar entre los dos faros». En una habitación de hotel, los aficionados a la astronomía tendrían más tiempo para preparar tranquilamente su equipo fotográfico, a diferencia de lo que ocurre en lugares públicos más concurridos, como la Torre Picada o Son Marroig.

Además del paseo marítimo, hay otra zona muy popular entre los huéspedes. El hotel Jumeirah, con vistas despejadas al mar, situado en el acantilado en dirección a Torre Picada, ofrece, según Rullán, una jornada especial en torno al 12 de agosto para ver el eclipse total de sol. «Para que la estancia de los cada vez más numerosos clientes estadounidenses también merezca la pena para ellos». Muchas agencias de viajes promocionan entre los estadounidenses paquetes de una semana a Europa, en los que los viajeros visitan, además de Mallorca para ver el eclipse, también Barcelona. También en Aida, por ejemplo, se pueden encontrar cruceros especiales por el Mediterráneo con parada en Palma alrededor del 12 de agosto de 2026.

«El impacto en el turismo es sorprendente»

«El impacto en el turismo local es sorprendente. Al fin y al cabo, estamos hablando de un evento que solo dura un minuto y unos segundos». Es extraordinario que los hoteleros hayan recibido solicitudes tan pronto y que los huéspedes, a menudo profesores o expertos en astronomía, hayan pedido habitaciones muy concretas. «El huésped estadounidense mencionado, por ejemplo, dijo que necesitaba una habitación con vistas al mar y balcón en la segunda planta y en ningún caso en la tercera. Tiene muy clara la foto que quiere hacer y sabe de memoria la hora exacta en la que tendrá lugar el espectáculo», explica Rullán.

Algunos hoteleros del municipio incluso han adaptado sus condiciones de reserva debido a la demanda y han aumentado la estancia mínima de una noche a dos o tres. «Normalmente, los huéspedes vienen en agosto para pasar una semana. Por supuesto, eso es mucho más rentable. En mi caso, la estancia mínima es ahora de tres días», explica Rullán.

3.000 euros por una noche

Salvador Sánchez, presidente de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, afirma saber de primera mano que un hotel de cinco estrellas plus en la costa oeste cobrará unos 3000 euros por una noche alrededor del 12 de agosto de 2026.

Está seguro de que el gran día también habrá mucha gente en el mar. «Todo el que tenga un barco saldrá a navegar. Solo con esa vista desde el aire se podría hacer una bonita foto con un dron», afirma Sánchez, cuya fundación también aboga que las autoridades locales garanticen la seguridad en las carreteras. El hombre de 69 años teme que se produzca un caos circulatorio en lugares populares como Son Marroig, famoso por sus puestas de sol, o la carretera panorámica Ma-10. Calcula que, en agosto de 2026, la isla estará más llena que nunca debido al eclipse solar. «Hay gente que no hace otra cosa que viajar regularmente por todo el mundo para presenciar este tipo de acontecimientos», afirma Sánchez. Ahora solo una tormenta o un tiempo nublado podrían arruinar los planes de los aficionados a la astronomía. «Para los turistas que vienen expresamente, sería una auténtica catástrofe. Yo, al menos, solo tengo que salir a mi terraza», dice Glaesser.