El Govern avanzará el dinero para arreglar pisos vacíos si luego se alquilan

Las viviendas vacías que no están en condiciones de ser habitadas y que necesiten de obras de reparaciones o reformas también van a poder incorporarse al programa Lloguer Segur del Govern, que se ocupará de financiar el coste de estas actuaciones descontándolo luego de las cantidades que el propietario va a recibir por el alquiler de su vivienda. Con esta medida la conselleria de Territorio pretende ampliar la cifra de inmuebles que pueden sumarse a este plan, ya que en estos momentos solo 48 cuentan con inquilinos de la mano de esta iniciativa.

Hasta ahora, las viviendas que se han incorporado al programa Lloguer Segur han tenido que estar vacías durante los seis meses anteriores y además en perfecto estado para ser ocupadas con carácter inmediato. El propietario puede cobrar por ese piso un máximo de 1.500 euros mensuales en Mallorca, importe del que al inquilino se le descuenta un 30% a cargo del Govern. A cambio, el dueño del inmueble tiene garantizado el cobro de esa renta y que su propiedad le será devuelta en perfecto estado.

Esta iniciativa, sin embargo, está teniendo un impacto más limitado del previsto inicialmente, ya que la cifra de pisos que ya se han alquilado por esta vía se mueve en torno al medio centenar, de ahí que la Conselleria esté preparando cambios para que la medida adquiera un mayor impulso.

Pisos a reformar

El primer cambio anunciado por el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, es que se va a abrir el abanico de viviendas que van a poder participar en este programa, incluyendo aquellas que actualmente están vacías y que precisan de «reparaciones, reformas u obras en general para su puesta a punto» y salida al mercado.

Aunque todavía no se han concretado todos los detalles, lo que la Conselleria pretende es que el propietario de la vivienda firme una adhesión previa al programa Lloguer Segur antes de poner en marcha las obras, con el compromiso de incorporar el inmueble a la oferta de ese tipo de alquileres una vez estén concluidas.

El Govern abonará el pago de estas reparaciones y reformas, para luego ir descontando esa cantidad de los alquileres que posteriormente recibirá el propietario.

Se pone de relieve que se va a exigir el completo cumplimiento de la legalidad urbanística y esas obras deberán de contar con todos los permisos necesarios.

También se plantea, para agilizar este programa, facilitar el que mientras se pide la cédula de habitabilidad y ésta se consigue, se pueda seguir avanzando en la tramitación para incorporar un inmueble al plan.

José Luis Mateo, conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad / B. Ramón

Relanzar el programa

José Luis Mateo añade que también existe la intención de poner en marcha una campaña promocional para relanzar el programa Lloguer Segur, al comprobar a través de los agentes de la propiedad y de los administradores de fincas que sigue habiendo muchos propietarios que disponen de inmuebles vacíos y que no conocen las posibilidades que ofrece esta iniciativa.

El conseller recuerda que esta medida se puso en marcha con retraso (había dudas respecto a su financiación con la prórroga presupuestaria), de ahí que su alcance sea más reducido de lo previsto.

Pero además de aplicar retoques en el plan Lloguer Segur, los responsables de la Conselleria tienen fijado un encuentro con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de las islas para analizar la posibilidad de mejorar también las opciones en torno a las viviendas de precio limitado, una de las iniciativas sobre las que existen mayores expectativas.

Pisos con inquilinos

Aunque en un primer momento el Govern había estimado que los primeros inquilinos accederían a las viviendas incorporadas al programa Lloguer Segur a finales del pasado año, los retrasos generados por la prórroga presupuestaria y las dificultades iniciales para activar esta iniciativa hacen que lleve alrededor de medio año en funcionamiento, periodo en el que han quedado ya ocupados 48 de estos inmuebles, una cifra que desde el sector inmobiliario se admite como baja (el plan funciona a un ritmo de «goteo») pero que la conselleria de Territorio defiende alegando que las promociones del IBAVI tardan años en cubrir una cifra similar.

La mayoría de estos pisos tienen entre dos y tres habitaciones y el desembolso medio para el inquilino es de 950 euros mensuales, algo que se destaca al hacerlos idóneos para familias con hijos y a un precio muy inferior al de mercado en un momento en el que éstas tienen serios problemas para conseguir viviendas asequibles.

En Mallorca ya se han entregado residencias de este programa en 14 municipios, y se destacan las 31 contabilizadas en Palma, zona en la que existe una mayor demanda, aunque también las hay en Inca, Calvià, Llucmajor, Santa Margalida, Marratxí, Alcúdia, Andratx, Alaró, Algaida, Sóller, Maria de la Salut, Santa Maria y Sant Llorenç.