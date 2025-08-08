Lletra Menuda

No es vivienda, es inversión y patrimonio

Los proyectos de nuevas viviendas aumentan pero sin abaratarse

Llorenç Riera

La vivienda se ha estancado en Balears como algo ajeno a las necesidades habitacionales de sus residentes, sobre todo si estos son jóvenes o transferidos, por imperativo laboral, desde otras comunidades españolas o desde el extranjero. No hay programa de estabilización y provisión del hogar elemental que funciones, lo cual deja al descubierto la discordancia con la realidad y la incapacidad, más bien la falta de empeño, de los agentes sociales y las administraciones para afrontar con rigor una problemática que no afecta a quienes deben resolverla. De lo contrario, otras grúas y otras inmobiliarias actuarían.

Ha cambiado el concepto de vivienda en la Mallorca que, por identidad, ha hecho de ella el eje de su estructura social. Alquilar y vender ya no es intercambio habitacional y dotación de derechos básicos bajo compromiso de lealtad. Hay okupas de viviendas, si, pero también se ha okupado su concepto mismo. Hoy es negocio, un recurso creciente, sobre todo si se dispone de más de una, para la inversión y el incremento patrimonial. Hasta que dure. O estalle. Por esta vía podemos empezar a entender, bajo estadística del INE, que la compraventa de casas se haya estancado en Balears en clara discordancia con lo que ocurre en el resto de España y que sea la comunidad con los precios más elevados del mercado en todas sus modalidades. En el archipiélago que, por contra, dispara el número de residentes extranjeros, siempre se puede esperar una mejor ocasión para vender. Los mismos parámetros maniatan el alquiler ahora mismo. El programa Lloguer Segur no ha funcionado. Solo ha logrado dar techo a 48 familias en medio año. El Govern lo intenta de nuevo, adelantará a cargo del futuro alquiler el coste de las obras de reforma intentando captar más pisos. Otro pequeño parche a un problema mucho más denso.

No es vivienda, es inversión y patrimonio

