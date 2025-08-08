Virus del chikungunya en Mallorca: "En Son Espases tenemos casos cada año, no es nada nuevo"

Son Espases y las autoridades sanitarias vigilan de cerca la presencia del virus chikungunya, pero sin preocupación. “Todos los años tenemos un número de casos importados, no es algo nuevo”, asegura el jefe de Microbiología del hospital, Antonio Oliver. Explica que cada año se detectan infecciones “importadas” desde el exterior pero en este momento “no hay casos autóctonos” en Mallorca.

En este sentido, Oliver aclara que la única “sospecha razonable” de infección se da cuando la persona ha “viajado” a zonas donde circula el virus o donde está presente el mosquito transmisor. Por ello, recomienda que quienes presenten síntomas como fiebre y dolores articulares, y hayan estado en áreas de riesgo, acudan a realizarse las pruebas correspondientes, ya sean serológicas o mediante PCR molecular: “Ante una patología sintomatológica de este tipo y una sospecha epidemiológica, hay que acudir al médico para que le haga una prueba”.

El chikungunya es un virus transmitido por mosquitos del género Aedes, los mismos que pueden portar otros como el dengue. “Se habla más de la posibilidad de que se puedan convertir este tipo de virus o otros similares como el del dengue en producir casos autóctonos porque el vector, los mosquitos Aedes que lo transmiten, pueden estar en Mallorca o en España o en el sur de Europa en general”, aclara Oliver. La vigilancia activa en la isla busca prevenir esta situación y pretende detectar cualquier transmisión local.

No hay transmisión local en la isla

El microbiólogo tranquiliza a la población: “Hay que vigilar. El vector puede estar en cualquier lugar. Pero ahora mismo en Mallorca, no hay transmisión local de chikungunya”. La vigilancia epidemiológica junto con las medidas preventivas permiten controlar la situación y evitar brotes autóctonos.

El chikungunya es transmitido por mosquitos del género Aedes, presentes en zonas de Sudamericana y el sudeste asiático, también se pueden encontrar en el sur de Europa.