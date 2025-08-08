Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares
Sube casi un 9 %, los visitantes que optan por pasar las vacaciones en los inmuebles que han comprado en las islas
Se dispara un 35 % el alquiler turístico y cae hasta un 4 % el hospedaje en hoteles
Aquel bum que se vivió en plena pandemia con la preferencia de pasar las vacaciones en viviedas de alquiler turístico sigue en plena efervescencia. Para muestra, los registros del primer semestre turístico del archipiélago de este 2025. Ha crecido un 35 % el porcentaje de turistas que han optado por alojamientos de alquiler, casi 847.000 visitantes de los cerca de 8 millones que han venido a Baleares de enero a junio. El Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat) también destaca que roza el 9 % la subida de visitantes que se quedan en viviendas de su propiedad.
La estadística Flujo de Turistas (Frontur) desmenuza la llegada de turistas a las islas por tipo de alojamiento. La gran mayoría de los viajero, 6,2 millones, pernoctan en alojamientos de mercado. lo que incluye hoteles, apartahoteles, pensiones, hostales, fondas y similares, viviendas o habitaciones de alquiler, alojamientos de turismo rural o albergues. En conjunto, respecto al año pasado, apenas ha variado, con una subida del 0,8 %. Sin embargo, un 4 % menos de visitantes se quedaron en hoteles y alojamientos similares.
El auge del alquiler turístico es mayor en Mallorca, con un crecimiento de casi el 40 % entre enero y junio, con unos 600.000 turistas en total.
Casas de amigos y oferta ilegal
Más de 1,7 millones de viajeros, un 13 % más, se quedaron en alojamientos "de no mercado", cajón en el que el Ibestat incluye desde las viviendas en propiedad hasta lo que denomina "otro alojamiento de no mercado" (fuera de la oferta turística reglada como casas de familiares o amigos o alquiler ilegal).
Los turistas con viviendas en propiedad en Mallorca suman hasta junio más de 342.000 (+5 %), casi 62.000 en Menorca (+15 %) y unos 100.000 en Ibiza y Formentera (18 %).
Y los que se alojaron en casas de amigos y familiares o en la oferta ilegal superan 1,2 millones (+15 %) en el conjunto del archipiélago. Esta categoría solo desciende en las Pitiüses cerca de un 7 % .
